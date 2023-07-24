В Греции расширили зону эвакуации из-за масштабных пожаров

Власти греческого острова Родос из-за пожаров заявили об эвакуации жителей ещё четырех населённых пунктов — Малоны, Массари, Геннадиона и Вати. По данным ERT1, в этих районах дуют очень сильные ветры и их направление часто меняется. Отметим, что это повторная эвакуация за последние дни.

Из Массари и Малоны предлагается уехать в Архангелос, а из Геннадиона и Вати — в Киотари, где фронт огня был пару дней назад. Кроме того, свыше 2,5 тысячи туристов эвакуировали из районов северо-восточной части острова Корфу, где возгорания начались 23 июля.