"Давайте повернёмся лицом": В Греции предложили просить помощи России в тушении лесных пожаров

Пожары в Греции не потушить без помощи российских самолётов-амфибий Бе-200. С таким заявлением выступил бывший министр обороны страны Панос Камменос. Он призвал попросить самолёты у Москвы.

"Без "Бериева" ничего не получается, давайте повернёмся лицом и попросим о помощи прямо сейчас. Их нам передадут", — написал он в Twitter.