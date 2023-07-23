"Давайте повернёмся лицом": В Греции предложили просить помощи России в тушении лесных пожаров
Экс-глава МО Греции Камменос призвал просить Россию помочь тушить лесные пожары
Бе-200. Фото © ТАСС / Марина Лысцева
Пожары в Греции не потушить без помощи российских самолётов-амфибий Бе-200. С таким заявлением выступил бывший министр обороны страны Панос Камменос. Он призвал попросить самолёты у Москвы.
"Без "Бериева" ничего не получается, давайте повернёмся лицом и попросим о помощи прямо сейчас. Их нам передадут", — написал он в Twitter.
Ранее Лайф рассказывал о том, что из-за лесных пожаров греческие власти эвакуировали более двух с половиной тысяч отдыхающих на острове Родос. Туристов доставили для ночёвки в спортзалы, школьные комплексы и конференц-центры крупных отелей.