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23 июля, 16:10
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"Давайте повернёмся лицом": В Греции предложили просить помощи России в тушении лесных пожаров

Экс-глава МО Греции Камменос призвал просить Россию помочь тушить лесные пожары

<p>Бе-200. Фото © ТАСС / Марина Лысцева</p>

Бе-200. Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Пожары в Греции не потушить без помощи российских самолётов-амфибий Бе-200. С таким заявлением выступил бывший министр обороны страны Панос Камменос. Он призвал попросить самолёты у Москвы.

"Без "Бериева" ничего не получается, давайте повернёмся лицом и попросим о помощи прямо сейчас. Их нам передадут", — написал он в Twitter.

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В Анталье вспыхнул пожар в отеле, есть погибшие

Ранее Лайф рассказывал о том, что из-за лесных пожаров греческие власти эвакуировали более двух с половиной тысяч отдыхающих на острове Родос. Туристов доставили для ночёвки в спортзалы, школьные комплексы и конференц-центры крупных отелей.

Илья Суриков
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