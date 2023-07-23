На греческом острове Родос эвакуируют 30 тысяч человек из-за лесных пожаров

Греческие власти эвакуировали более двух с половиной тысяч отдыхающих на острове Родос, оказавшихся в зоне лесных пожаров. Всего из опасных районов перевезут более 30 тысяч человек, сообщил глава муниципальной организации культуры и спорта Терис Хаджииоанну, его слова приводит портал rodiaki.gr.

Людей из населённых пунктов Линдос, Калатос и Пефки перевозили в безопасные места при содействии береговой охраны и частных катеров. Предварительно, там остаётся ещё около 1200 туристов. Сейчас идёт очередная эвакуация людей морем — из Геннади и Киотари. Туристы были доставлены для ночёвки в спортзалы, школьные комплексы и конференц-центры крупных отелей. Далее 3190 человек смогут принять гостиницы.

Из-за лесных пожаров на острове Родос эвакуировали 2,5 тысячи туристов. Видео © Twitter / avgerinosx 📷 Ιστορίες του 41τακατο

Тушение пожаров осложняет сильный ветер, указал вице-мэр Родоса Константинос Тараслиас. На данный момент никто не погиб, врачи оказали помощь более чем 60 жителям и туристам, у которых были проблемы с дыханием.