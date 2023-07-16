В Греции шальная пуля с праздника ранила туристку, обедавшую в кафе

Туристка из Швейцарии пострадала в таверне на греческом острове Крит. Во время обеда в одном из заведений в общине Апокоронас она получила пулю, передаёт Cretalive News.

По данным новостного портала, 46-летняя женщина осталась жива. Пуля попала ей в плечо. Пострадавшую доставили в местный Центр здоровья, где медики обработали рану, которая, к счастью, оказалась лёгкой.

В полиции считают, что пулю могли выпустить участники какого-то светского мероприятия. Дело в том, что на некоторых из них всё ещё принято стрелять в воздух, отмечая какое-то радостное событие.