Поход в горы в американском Колорадо завершился для туриста страшной находкой

В туристическом лагере в районе Скалистых гор в американском штате Колорадо нашли три мумифицированных тела без следов насилия. Об этом информирует телеканал CBS.

Первое тело нашёл турист в лагере в лесистой местности, позже прибывшие спасатели нашли останки ещё двух человек. Две мумии находились внутри палатки, застёгнутой на молнию, третья — снаружи. Рядом с ними найдены личные вещи, а также навес, установленный над кострищем. Следователи не зафиксировали на месте происшествия никаких следов преступления.

По данным телеканала, сильная мумификация тел указывает на то, что трупы лежат в кемпинге с прошлой зимы или даже осени. По предварительной информации, туристы скончались от обморожения или умерли в результате сочетания голода и обморожения. О пропавших в той местности людях никто не заявлял, поэтому установить личности погибших пока не удалось.