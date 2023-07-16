Регион

Уведомления отключены

16 июля, 03:26
3357

Поход в горы в американском Колорадо завершился для туриста страшной находкой

CBS: В Колорадо нашли мумифицированные тела трёх туристов без следов насилия

В туристическом лагере в районе Скалистых гор в американском штате Колорадо нашли три мумифицированных тела без следов насилия. Об этом информирует телеканал CBS.

Первое тело нашёл турист в лагере в лесистой местности, позже прибывшие спасатели нашли останки ещё двух человек. Две мумии находились внутри палатки, застёгнутой на молнию, третья — снаружи. Рядом с ними найдены личные вещи, а также навес, установленный над кострищем. Следователи не зафиксировали на месте происшествия никаких следов преступления.

Висящую на дереве мумию нашёл житель Новой Москвы во время прогулки

Висящую на дереве мумию нашёл житель Новой Москвы во время прогулки

По данным телеканала, сильная мумификация тел указывает на то, что трупы лежат в кемпинге с прошлой зимы или даже осени. По предварительной информации, туристы скончались от обморожения или умерли в результате сочетания голода и обморожения. О пропавших в той местности людях никто не заявлял, поэтому установить личности погибших пока не удалось.

Ранее Лайф писал, как в Сертолово в Ленинградской области мужчина во время прогулки по лесу обнаружил расчленённое человеческое тело. 38-летний мужчина вывел своего пса в лес недалеко от дома, и собака привела его к тлеющему чёрному пакету.

Обложка ©

Unsplash

Юлия Коновалова
  • Новости
  • США
  • Происшествия

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров