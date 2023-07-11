Британский турист во время отпуска с семьёй лишился ноги из-за ошибки дочери
Daily Mail: Туристу из Британии разорвало ногу моторной лодкой на Сардинии
Британский турист поехал в отпуск с семьёй на Сардинию и остался без ноги из-за дочери, которая управляла моторной лодкой и случайно сдала назад, наехав на отца. Как пишет Daily Mail, мужчине разорвало левую ногу.
Туриста привезли в клинику в состоянии сильного шока. В итоге врачи ампутировали ему конечность.
Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, как правильно сообщить близким, что вы собираетесь отправиться в отпуск без них. По словам эксперта, члены одной семьи зачастую едут отдыхать вместе, однако иногда бывает так, что людям лучше отдохнуть друг от друга какое-то время.