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10 июля, 21:55

Британский турист во время отпуска с семьёй лишился ноги из-за ошибки дочери

Daily Mail: Туристу из Британии разорвало ногу моторной лодкой на Сардинии

Британский турист поехал в отпуск с семьёй на Сардинию и остался без ноги из-за дочери, которая управляла моторной лодкой и случайно сдала назад, наехав на отца. Как пишет Daily Mail, мужчине разорвало левую ногу.

Туриста привезли в клинику в состоянии сильного шока. В итоге врачи ампутировали ему конечность.

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Ранее психолог Наталья Наумова рассказала, как правильно сообщить близким, что вы собираетесь отправиться в отпуск без них. По словам эксперта, члены одной семьи зачастую едут отдыхать вместе, однако иногда бывает так, что людям лучше отдохнуть друг от друга какое-то время.

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Юлия Коновалова
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