Патологоанатом предупредил о традиционной летней "эпидемии" смертей

Летом многие россияне традиционно отправляются в отпуск за границу, где высок риск подхватить какую-нибудь болезнь или получить травму. В связи с этим возрастает количество смертей. Об этом рассказал врач-патологоанатом Александр Эдигер.

"Лето — время, когда происходит совершеннейшая эпидемия поездок, полётов, плаваний в отдалённые места мира, от чего повышается риск чем-то заболеть, получить травму или обострение хронических заболеваний. Соответственно, от этого происходит существенное увеличение непонятных, но вполне ожидаемых смертей вдали от дома", — приводит слова патологоанатома РИА "ФедералПресс".

В процессе отпуска россияне стремятся забывать о своих хронических заболеваниях, но зачастую отдых оборачивается испытанием для сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем человека. И вместо накопления энергии происходит её растрата. По словам Эдигера, тогда на курортах происходят инфаркты, инсульты, гипертонические и эндокринные кризы. Эксперт добавил, что к фатальным последствиям может привести смена пищевых привычек.

"Очевидные вещи связаны и с тем, что в путешествиях мы меняем воду, еду и вообще в целом образ жизни, что зачастую приводит к пищевым отравлениям, токсикоинфекциям, заражениям местными вирусами, гельминтами. Иногда это может привести к фатальным последствиям", — заключил доктор Эдигер.