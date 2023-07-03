Регион

Уведомления отключены

3 июля, 13:30

Патологоанатом предупредил о традиционной летней "эпидемии" смертей

Патологоанатом Эдигер: Смена образа жизни в отпуске может привести к отравлению

Летом многие россияне традиционно отправляются в отпуск за границу, где высок риск подхватить какую-нибудь болезнь или получить травму. В связи с этим возрастает количество смертей. Об этом рассказал врач-патологоанатом Александр Эдигер.

"Лето — время, когда происходит совершеннейшая эпидемия поездок, полётов, плаваний в отдалённые места мира, от чего повышается риск чем-то заболеть, получить травму или обострение хронических заболеваний. Соответственно, от этого происходит существенное увеличение непонятных, но вполне ожидаемых смертей вдали от дома", — приводит слова патологоанатома РИА "ФедералПресс".

В процессе отпуска россияне стремятся забывать о своих хронических заболеваниях, но зачастую отдых оборачивается испытанием для сердечно-сосудистой, нервной и иммунной систем человека. И вместо накопления энергии происходит её растрата. По словам Эдигера, тогда на курортах происходят инфаркты, инсульты, гипертонические и эндокринные кризы. Эксперт добавил, что к фатальным последствиям может привести смена пищевых привычек.

Названо 7 простых правил для защиты от кишечных инфекций и отравлений на отдыхе

Названо 7 простых правил для защиты от кишечных инфекций и отравлений на отдыхе

"Очевидные вещи связаны и с тем, что в путешествиях мы меняем воду, еду и вообще в целом образ жизни, что зачастую приводит к пищевым отравлениям, токсикоинфекциям, заражениям местными вирусами, гельминтами. Иногда это может привести к фатальным последствиям", — заключил доктор Эдигер.

Ранее педиатр Мария Воротынцева рассказала о содержимом детской аптечки во время отпуска. При этом эксперт призвала не брать с собой тонну лекарств, так как это приводит к соблазну заниматься самолечением в случае заболевания, а не обращаться к врачам.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Никонов
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров