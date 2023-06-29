Психолог рассказала, кому нужно ехать в отпуск без близких

Члены одной семьи зачастую отправляются в отпуск вместе, однако иногда бывает так, что людям лучше отдохнуть друг от друга какое-то время. Как правильно сообщить близким, что вы собираетесь отправиться в отпуск без них, рассказала психолог Наталья Наумова.

"Сообщить семье о том, что хочется отдохнуть самостоятельно, необходимо в мягкой форме, позволить остальным членам согласиться. Важно говорить о своих переживаниях, потребностях и ни в коем случае не обесценивать чувства близких", — пояснила эксперт в беседе с РИА "ФедералПресс".

По словам психолога, необходимо дать им время на осмысление того, зачем нужен раздельный отдых. Также Наумова рассказала о плюсах отпуска без близких. Специалист полагает, что подобные паузы особенно полезны в сложных отношениях, где пары конфликтуют и часто не понимают друг друга. После перезагрузки люди смогут посмотреть на партнёра свежим взглядом и найти в себе силы для позитивного общения, заключила эксперт.