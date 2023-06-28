5 вредных советов, как сделать так, чтобы муж воспринимал вас как должное и ни во что не ставил

Счастливый брак — это о взаимной любви, уважении и поддержке друг друга. Но иногда женщины попадают в ловушку мышления, что необходимо делать всё, лишь бы муж был счастлив. Даже если это ставит под угрозу собственную счастливую жизнь. Делимся пятью вредными советами, которые помогут привести к тому, что мужчина начнёт воспринимать вас как должное и перестанет уважать.

1. Будьте всегда доступны

5 вредных советов, которые могут разрушить ваш брак. Фото © Freepik / katemangostar

Многие женщины считают, что должны быть всегда доступны для своего мужа. Даже если это значит, что надо отказываться от собственных планов и желаний. Но на самом деле такой подход может привести лишь к тому, что мужчина начнёт воспринимать время своей женщины как нечто не имеющее ценности. Вместо этого установите границы и научитесь говорить "нет" без чувства вины. То же касается и секса.

2. Ставьте его на первое место

Если вы всегда ставите мужа на первое место и жертвуете своими интересами и желаниями, это может привести к тому, что он станет привыкать к такому отношению и перестанет уважать ваши чувства. Помните, что вы тоже заслуживаете внимания и заботы.

3. Скрывайте от него свои чувства

Многие женщины уверены, что единственный способ сохранить мир в семье — это скрывать свои чувства и эмоции. На деле же такой подход — единственный способ сделать так, чтобы муж стал воспринимать свою супругу как нечто само собой разумеющееся, чтобы перестал уважать её чувства и пытаться утешать, помогать. Будьте открыты и честны со своим мужем, даже если это может привести к неудобствам. Только так вы сможете построить гармоничные отношения.

4. Всегда говорите "да"

Как не стать "невидимкой" в глазах мужа: 5 ошибок, которых нужно избежать. Фото © Freepik / cookie_studio

Если с точки зрения нового опыта подход "всегда говори "да" отлично работает, в романтических отношениях это может привести к катастрофе. Разбалованный безотказностью мужчина начнёт воспринимать жену как незначительную и несерьёзную личность, которая не имеет своего мнения. Чтобы этого избежать, научитесь выражать свои мысли и уважительно обсуждать различия во мнениях. Нельзя соглашаться тогда, когда вы на самом деле не согласны. Да и, согласитесь, как можно построить счастливые отношения, если вы сами несчастны?

5. Всегда просите помощи

Многие дамы делятся житейской мудростью: мол, нужно поддерживать эго мужчины, постоянно прося у него помощи даже в самых банальных делах. Конечно, пару раз в неделю каждый парень будет рад открыть вам условную консервную банку. Но если запросы от девушки приходят по каждому пустяку, он рано или поздно станет воспринимать её как зависимое и беспомощное существо. Кто не в состоянии справиться со своими проблемами. Ну и о каком уважении тут может идти речь?