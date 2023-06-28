Шопинг, сон и рок-н-ролл: Психолог рассказал, как вылечить депрессию без таблеток

Всем без исключения свойственны внутренние переживания по разным причинам. Иногда они не исчезают самостоятельно, переходят в латентный режим. Большинство людей не обращают никакого внимания на это, и, как итог, накопившиеся эмоции перерастают в недуг. Можно ли уничтожить депрессию без антидепрессантов и других таблеток, Лайфу рассказал психолог Роман Таланов.

Для начала нужно определить причину триггера (раздражения). Это может быть проблема на работе или учёбе, в семье или отношениях Роман Таланов, психолог

1. Питание

Начать психолог рекомендовал с... питания! Стоит ограничить употребление фаст-фуда, жареной пищи, вредных перекусов, мяса и уделить внимание домашней традиционной кухне, блюдам из рыбы.

2. Сон

"Недосыпы плохо влияют на здоровье — об этом говорили ещё Авиценна и Гиппократ в своих трудах. Об этом говорят и современные деятели медицины. Здоровый сон — успех эмоциональной стабильности", — указал Таланов.

3. Физкультура

Эксперт призвал не путать физкультуру со спортом, который далеко не всегда положительно отражается на здоровье. А вот умеренные физические нагрузки, фитнес дадут ощутимый результат и сохранят ваше эмоциональное здоровье.

4. Шопинг

Помимо обновления гардероба и домашней утвари шопинг даёт отвлекающий манёвр для психики. Не отказывайте себе в периодических походах в магазины, советует врач.

5. Хорошие фильмы и качественная музыка

"Как показывают наблюдения, просмотр фильмов, которые дарят хорошее послевкусие, меняет ваше созерцание реальности, и нередко даёт мотивацию к развитию. Касательно музыки, как показали исследования, при стрессе прекрасно помогает рок. Для настройки делового настроения подойдёт ритмичная или спокойная музыка в стиле эмбиент", — рекомендовал психолог.

6. Контроль мыслей

Мысли — архитектор нашего сознания, и то, о чём мы думаем, меняет реальность. Психолог советует не замыкаться в своих переживаниях, а напротив, коммуницировать, решать проблемы, находить выходы из той или иной ситуации.

7. Рационализация приоритетов

Если вы занимаетесь нелюбимыми, неважными делами, этот пункт будет настоящей загвоздкой в вашем перечне лечения. Психолог советует игнорировать токсичные мысли и заниматься тем, что полезно и приносит утешение.

8. Отказ от думскроллинга

Привычка искать лишь негативные новости в интернет-пространстве не принесёт ничего хорошего. "Если вы следите на новостными сюжетами, не стоит искать негатив, который вы сами построили в своей голове. В каждом СМИ есть разные разделы, в том числе и психология, развлечения, полезные советы", — отметил Таланов.

9. Семья

Не стоит принимать на себя чужие приоритеты. На самом деле, счастье в том, что нас окружает, — особенно в семье. Уделяйте ей больше времени, встречайтесь с друзьями, окружите себя хорошей атмосферой, и не заметите, как ваша жизнь постепенно но стремительно начнёт меняться. "Ищите великое в мелочах", — заключил психолог.