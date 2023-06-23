Психолог объяснил, почему всё же нужно покидать зону комфорта

В зоне комфорта, где "тепло и сухо", не стоит задерживаться надолго, потому что мозг должен непрерывно тренироваться. При этом важно правильно настроить себя на перемены. Об этом рассказал клинический психолог Иван Карнаух.

"Не пугайтесь нового и неизвестного, будьте всегда наготове, особенно в наше быстро меняющееся время. Иначе мозг не успеет адаптироваться к новым условиям жизни", — объяснил он в беседе с РИА "ФедералПресс".

По словам психолога, люди, у которых не хватает сил для решения сложной проблемы и новой задачи, превращаются в невротиков и им легче настроиться на пессимистичный лад, отказавшись от борьбы. Известный психолог Зигмунд Фрейд считал, что таким людям свойственно уходить в монастырь. Сегодня покинуть зону комфорта и вернуться к реальной жизни можно с помощью когнитивно-поведенческой терапии.

"Истина "движение — это жизнь" верна не только для физических нагрузок, но и психических. Важно не бояться перемен и расширять горизонты", — подчеркнул Карнаух.