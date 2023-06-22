Эксперт назвал скрытые признаки разрушающегося брака

Иногда рушится даже самый крепкий брак и угасают даже самые крепкие чувства. Психолог Андрей Зберовский рассказал, как понять, что мужчина к вам охладел и можно ли сохранить отношения.

По его словам, есть три признака, что у партнёра угасли чувства: Снижение интереса со стороны партнёра к вашей жизни.

Нет тактильного контакта.

Жадность.

Партнёр всё меньше интересуется тем, что происходит у вас на работе, вашим настроением и самочувствием? Избегает касаний, не пытается поцеловать? По словам психолога, это тревожные знаки. А жадность в данном случае будет проявляться в том, что из ваших отношений пропадут все сюрпризы, неожиданные подарки и приятное внимание.

"Нежелание прикоснуться к вам случайно или намеренно может говорить о том, что чувства угасли, уверен эксперт. Когда партнёр садится от вас подальше, не пытается обнять, поцеловать или случайно не касается вас, это тоже может быть явным сигналом, что он вас просто больше не любит", — рассказал эксперт в интервью "Вечерней Москве".

А ещё выводы можно сделать по качеству и количеству секса. Любовь всегда сопровождается качественным интимом, подчеркнул специалист. Если он пропал, то и любовь тоже.