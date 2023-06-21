10 фотографий, которые доказывают, что секрет счастливых отношений в юморе

"Моя беременная жена учится, как правильно пеленать. Скитлз не в восторге от этой идеи", — turnbased.

Фото © Reddit / turnbased

"Мой муж — ужасный человек!" — amosfargus.

Фото © Reddit / amosfargus

"Проснулся и обнаружил, что вчера моя жена зачем-то передвинула нашу вешалку", — gruesomeflowers.

Фото © Reddit / gruesomeflowers

"Мой муж НИКОГДА не догадается, что именно я подарила ему на Рождество", — S_L33T.

Фото © Reddit / S_L33T

"Пока моей жены не было дома, мне приходилось посылать ей сексуальные фотографии, чтобы напомнить ей, что у неё дома есть я", — The_Craig1986.

Фото © Reddit / The_Craig1986

"Мой муж сейчас чихнул пять раз подряд. Настолько сильно, что его смарт-часы выдали предупреждение о том, что вокруг слишком громко", — JennyMo921.

Фото © Reddit / JennyMo921

"Жена недавно ходила на УЗИ. Я сфотографировал распечатку, чтобы она могла отправить друзьям и семье. Но вместо этого я отправил ей это изображение ксеноморфа, и она разослала его всем, прежде чем поняла, что к чему. Ей было не до смеха", — WKFClark.

Фото © Reddit / WKFClark

"Хотела порадовать мужа и сделать ему печенек", — natsugrayerza.

Фото © Reddit / natsugrayerza

"Жена недавно участвовала в своём первом забеге на пять километров. Вот принёс вам пару фотографий с мероприятия", — zachirino.

Фото © Reddit / zachirino

"Муж недавно выдал, что у него никогда не было даже желания мне изменить... Приятно это слышать, конечно, но я это и так знала — только посмотрите на ВСЮ его обувь", — Kyloisshredded.