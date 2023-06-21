10 фотографий, которые доказывают, что секрет счастливых отношений в юморе
На чём держатся здоровые отношения? На способности разговаривать, прощать чужие ошибки и... юморе! Как бы ты ни любил человека, спустя пару десятилетий без юмора ну никак не обойтись. Собрали десять фотоподтверждений.
"Моя беременная жена учится, как правильно пеленать. Скитлз не в восторге от этой идеи", — turnbased.
Фото © Reddit / turnbased
"Мой муж — ужасный человек!" — amosfargus.
Фото © Reddit / amosfargus
"Проснулся и обнаружил, что вчера моя жена зачем-то передвинула нашу вешалку", — gruesomeflowers.
Фото © Reddit / gruesomeflowers
"Мой муж НИКОГДА не догадается, что именно я подарила ему на Рождество", — S_L33T.
Фото © Reddit / S_L33T
"Пока моей жены не было дома, мне приходилось посылать ей сексуальные фотографии, чтобы напомнить ей, что у неё дома есть я", — The_Craig1986.
Фото © Reddit / The_Craig1986
"Мой муж сейчас чихнул пять раз подряд. Настолько сильно, что его смарт-часы выдали предупреждение о том, что вокруг слишком громко", — JennyMo921.
Фото © Reddit / JennyMo921
"Жена недавно ходила на УЗИ. Я сфотографировал распечатку, чтобы она могла отправить друзьям и семье. Но вместо этого я отправил ей это изображение ксеноморфа, и она разослала его всем, прежде чем поняла, что к чему. Ей было не до смеха", — WKFClark.
Фото © Reddit / WKFClark
"Хотела порадовать мужа и сделать ему печенек", — natsugrayerza.
Фото © Reddit / natsugrayerza
"Жена недавно участвовала в своём первом забеге на пять километров. Вот принёс вам пару фотографий с мероприятия", — zachirino.
Фото © Reddit / zachirino
"Муж недавно выдал, что у него никогда не было даже желания мне изменить... Приятно это слышать, конечно, но я это и так знала — только посмотрите на ВСЮ его обувь", — Kyloisshredded.
Фото © Reddit / Kyloisshredded
Reddit / amosfargus, turnbased