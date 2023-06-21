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21 июня, 13:32

Психолог назвала 3 вещи, на которые стоит обратить внимание в начале отношений, чтобы всё не испортить

Психолог Крушинских рассказала, на что стоит обратить внимание в начале отношений

<p>Обложка © Freepik / <a href="https://ru.freepik.com/author/prostooleh" target="_blank" rel="noopener noreferrer">prostooleh</a></p>

Обложка © Freepik / prostooleh

В начале отношений мы часто воспринимаем партнёра не таким, какой он есть, а ищем подтверждения своим ожиданиям от него. Эту склонность важно отследить в самом начале и знакомиться именно с личностью, говорит медицинский психолог Любовь Крушинских.

"Начало отношений — это очень важный этап. Чаще всего мы встречаем и узнаём в другом кого-то из своих значимых близких. Это происходит бессознательно. Мы знаем с детства того, кто для нас значим, и потом этими чертами уже наделяем своего партнёра", — сказала Крушинских в беседе с РИАМО.

Зачастую на первых этапах проявляются дефициты, травмы детства и предыдущих отношений. Можно задать простой вопрос: а не бегу ли я от чего-то или кого-то в эти отношения? Если это так, лучше всё-таки "спастись" самостоятельно, советует психолог.

Перед началом отношений очень важно познакомиться с самим собой, напомнила специалист: пожить одному или одной, побыть и познакомиться со своим одиночеством. Такая стадия развития отношений называется "монада", у неё много задач.

Также лучше сразу установить, совпадают ли ваши с партнёром ценности. Для этого нужно проанализировать собственные ценности, а потом постараться ближе узнать друг друга. Обратить внимание, как человек отзывается о близких и родных, ведь примерно то же самое ожидает и его вторую половинку, заключила Крушинских.

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Ирина Фальке
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