Психолог дала пять советов, как легче пережить расставание

Независимо от того, на каком этапе расставания человек находится, понимание, как правильно прекратить отношения, поможет сделать это менее травматичным. Психолог Ольга Романив дала пять советов, которые позволят легче пройти через разрыв.

Первый — подготовиться к тому, что это причинит боль обеим сторонам. Эксперт подчеркнула: закончить отношения без обид не получится.

Также важно честно поговорить с партнёром с глазу на глаз, а не бросать по СМС. Интимная обстановка лучше, однако если есть опасения, что бывший возлюбленный может отреагировать агрессивно, то безопаснее встретиться в общественном месте.

В беседе с "Вечерней Москвой" Романив призвала быть честным, говоря партнёру о причинах разрыва. В этом помогут фразы "Я не чувствую, что мы совместимы в сексуальном плане" или "Я не думаю, что наши долгосрочные цели совпадают". При этом не стоит стыдить и обвинять другого человека. Партнёр, который был шокирован новостью о расставании, может попросить оживить отношения, однако уступать в данном случае не стоит. Также не надо предлагать оставаться друзьями. Возможно, в будущем это и произойдёт, но сейчас не время говорить о таких планах.

При расставании следует проявить сочувствие. Можно поблагодарить партнёра за то, что он оказал положительное влияние на вашу жизнь. Чувства в целом не стоит держать в себе — лучше погоревать о разрыве отношений, отметила Романив.