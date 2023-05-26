Женщинам рассказали, как вычислить альфонса и не попасть в лапы тирана

Жертвами альфонса могут стать женщины с любым достатком, в том числе молодые бизнес-леди. Есть определённые признаки, которые помогут распознать таких мужчин. Подробнее о них рассказала психолог Ольга Романив.

В беседе с "Вечерней Москвой" она отметила, что альфонс выглядит словно с обложки — для него очень важны внешний вид и брендовая одежда. В общении с дамами такие мужчины проявляют себя как джентльмены: дарят подарки и не скупятся на комплименты. В то же время они мастерски обманывают, причём заметить это получается не сразу. Альфонсы любят слова о серьёзности своих намерений, однако женщинам надо помнить, что для тех важна материальная выгода.

Как только условия отношений перестают устраивать таких мужчин, они включают режим "жертва – тиран", начинают проявлять равнодушие или применяют агрессию, шантаж и угрозы.

Психолог советует при знакомстве с красивым мужчиной прежде всего узнать о его работе. Стоит собрать как можно больше информации и проверить её в Сети. Просьба занять деньги или оплатить ужин в ресторане — первые тревожные звоночки. Если мужчина склоняет к сомнительным инвестициям, то перед вами мошенник. Альфонс может попытаться вызвать чувство жалости, если у женщины появились подозрения. Такие мужчины помнят, что в каждой спутнице заложен инстинкт "матери-спасительницы", и альфонсы будут давить именно на него.