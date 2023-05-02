"Катастрофическое влияние": Сексолог объяснила, почему многие мужчины сейчас безынициативные

Бабушкино или мамино воспитание — без участия отца — катастрофически влияет на мальчиков, в результате чего из них вырастают безынициативные мужчины. Об этом в беседе с РИАМО заявила врач – психотерапевт-сексолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Диана Генварская.

"Такая неординарная семья окажет, например, на мальчика катастрофическое влияние. Мы сейчас имеем поколение мальчиков, выращенных мамиными или бабушкиными руками. Эти мальчики и становятся бабушкой — безынициативными, принимающими всё, то есть обладающими женскими качествами", — отметила она.

По мнению сексолога, такие мужчины могут быть мягкими и душевными, однако это не то, что им соответствует. Вместо того чтобы готовить себе еду, они "должны быть добытчиками", чтобы найти того, кто всё это сделал бы.

Сексолог добавила, что если девочку в основном воспитывает мама, то всё не так плохо. Однако у ребёнка всегда будет потребность в отце, и он будет стараться впоследствии заслуживать внимание мужчин. Такой человек рискует вступить в отношения, где его будут использовать, предупредила эксперт.