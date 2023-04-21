Психотерапевт составила портрет типичного альфонса

Альфонсами называют мужчин, которые в отношениях преследуют цели жизни за счёт партнёрши. По словам психолога, психотерапевта Юлии Солис, они выделяются из общей массы представителей сильного пола рядом черт. К примеру, харизмой, повышенной уверенностью в себе и эмпатией.

"Эти мужчины хорошо понимают эмоции других людей и умеют ими осознанно управлять. Они могут проявлять заботу и внимание к женщинам, что заставляет их чувствовать себя особенными и единственными. Эти мужчины умеют определять потребности женщин и создавать комфортные для них условия", — рассказала психотерапевт "Газете.ру".

Что касается внешнего вида альфонсов, то часто они щеголяют брендовой одеждой, добавила психолог. Причём не ради хвастовства: в отличие от других мужчин, их уверенность и так на высоте.

Специалист отметила, что вышеназванные признаки могут встречаться и у нормальных мужчин, а для выявления альфонса необходимо полагаться на собственную интуицию и не делать поспешных выводов.

"Нужно прислушиваться к своей интуиции и уметь внимательно наблюдать за человеком, который находится рядом", — добавила она.