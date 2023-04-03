Искусство обольщения: Кто такие альфонсы и как они затуманивают разум женщин

В начале отношений альфонсы стараются затуманить разум своей жертве, создав впечатление идеального мужчины: дарят дорогие подарки, разбрасываются деньгами, всегда опрятно выглядят. По словам сексолога Екатерины Ивановой, уже после они начинают рассказывать сказки о временно стеснённом положении.

"Альфонс всегда хорошо одет, обут, выбрит, подстрижен, наглажен, у него дорогие аксессуары. Это создаёт впечатление человека при деньгах. Либо же он просто опрятен, но рассказывает басни о баснословном богатстве, которое он по несправедливости потерял: мол, сейчас он временно вынужден работать на дядю, так как мама, папа или сестра при смерти, нужны деньги, машина в залоге, а квартира в аресте и так далее", — рассказала она РИА "ФедералПресс".

Причём они знают, что все эти затраты вскоре окупятся с лихвой. Такие мужчины умело манипулируют жертвой, применяя знания, полученные от различных психологов, сексологов и тренеров. Из их уст часто льются слова обожания, восхищения, безумства от любви, тоски, желания и возбуждения. Также они мало говорят о себе, уделяя внимание только жертве и делая её центром Вселенной.

"Женщина ещё не успела подумать, хочет ли с ним встречаться, а он уже тут как тут. Как кот из мультика "Шрек" с упрашивающими глазами размером с блюдце", — добавила Иванова.

Этот придуманный образ альфонса, отметила сексолог, вызывает у жертвы целую гамму чувств: с одной стороны, она не верит в своё счастье, а с другой — понимает, что нужно бежать. Тем не менее женщина хочет верить в сказку и думает, что таким образом ей воздаётся за прошлые неудачи.

Помимо этого, альфонс предпочитает тщательно выбирать свою жертву, наблюдая за ней и изучая её больные места. Позже он будет давить на них, восполняя всё в троекратном размере, — "откармливать на убой".

"И вот тут у жертвы возникает страх, что всё это может закончиться. Мужчина ей на самом деле неинтересен. Женщине интересно то самоощущение, которое он ей даёт. А сама она плохо умеет давать", — отметила специалист.

Когда же альфонс "внезапно" становится банкротом, женщина начинает платить ему, чтобы он "вернулся" в своё ресурсное состояние отдачи. По словам Ивановой, в таких отношениях и мужчина, и женщина стоят друг друга. Они продолжаются до тех пор, пока баланс "брать-давать" сохраняется, резко обрываясь при его нарушении.