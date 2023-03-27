"Это рынок, детка!": Что в ЦУМе на самом деле выдают за люкс
Регион

Уведомления отключены

27 марта, 14:15

Психолог назвала возраст, в котором мужчины чаще всего изменяют

Психолог Новосёлова: Чаще всего мужчины решаются на измену в возрасте около 40 лет

Мужчины чаще всего решаются на измену в возрасте около 40 лет. Об этом сообщила психолог, член Российской психотерапевтической лиги Елена Новосёлова в интервью телеведущей Юлии Меньшовой в новом выпуске YouTube-шоу "Сама Меньшова".

"К этому времени жена уже занята массой своих дел каких-то, а муж с ней живёт в параллельной реальности. А у него в этот период первый подсчёт "баллов", первое осознание того, что он достиг", — объяснила специалист.

По словам Новосёловой, мужчине в этот непростой период жизни стоит говорить, что он многого достиг, а также нужно хвалить и признавать его значимость. Ему бы хотелось слышать: "Ты победитель, ты на троне". Но вместо этого женщина отказывает ему в совместном времяпровождении. "А она говорит: "Ты знаешь, я сегодня не могу с тобой в ресторан пойти, у меня девичник / мне в школу надо", — отметила психолог.

И тогда мужчина начинает искать восхищения уже в других глазах. По словам Новосёловой, он понимает, что настроение и чувство утаскивают его из семьи. По этой причине мужчина и перестаёт хотеть идти домой.

"Он хочет освежить эти чувства. Он понимает, что он никому не сюрприз, никому не радость. А у него в офисе, например, появилась новая сотрудница. Она хорошая милая девочка, а он каждый день мимо проходит, уровень бог. Он видит в её глазах отражение себя как победителя", — рассказала специалист.

По словам психолога, такой период в жизни мужчины является одним из кризисных моментов фаллического комплекса. Выйти из этой ситуации и вообще избежать кризиса в отношениях поможет обсуждение проблемных моментов.

Психолог объяснила, почему мужчины могут "изменять" по телефону

Психолог объяснила, почему мужчины могут "изменять" по телефону

Ранее сексолог Елена Кондрашева объяснила, что простить измену можно, если партнёр знает, что он тоже в этом виноват. И хотя это не оправдывает подлеца, но в жизни бывают разные обстоятельства, из-за которых человек может решиться на связь на стороне.

Обложка ©

Shutterstock

Светлана Оперук
  • Новости
  • Отношения / Психология
  • Общество
  • Интересное

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров