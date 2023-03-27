Психолог назвала возраст, в котором мужчины чаще всего изменяют

Мужчины чаще всего решаются на измену в возрасте около 40 лет. Об этом сообщила психолог, член Российской психотерапевтической лиги Елена Новосёлова в интервью телеведущей Юлии Меньшовой в новом выпуске YouTube-шоу "Сама Меньшова".

"К этому времени жена уже занята массой своих дел каких-то, а муж с ней живёт в параллельной реальности. А у него в этот период первый подсчёт "баллов", первое осознание того, что он достиг", — объяснила специалист.

По словам Новосёловой, мужчине в этот непростой период жизни стоит говорить, что он многого достиг, а также нужно хвалить и признавать его значимость. Ему бы хотелось слышать: "Ты победитель, ты на троне". Но вместо этого женщина отказывает ему в совместном времяпровождении. "А она говорит: "Ты знаешь, я сегодня не могу с тобой в ресторан пойти, у меня девичник / мне в школу надо", — отметила психолог.

И тогда мужчина начинает искать восхищения уже в других глазах. По словам Новосёловой, он понимает, что настроение и чувство утаскивают его из семьи. По этой причине мужчина и перестаёт хотеть идти домой.

"Он хочет освежить эти чувства. Он понимает, что он никому не сюрприз, никому не радость. А у него в офисе, например, появилась новая сотрудница. Она хорошая милая девочка, а он каждый день мимо проходит, уровень бог. Он видит в её глазах отражение себя как победителя", — рассказала специалист.

По словам психолога, такой период в жизни мужчины является одним из кризисных моментов фаллического комплекса. Выйти из этой ситуации и вообще избежать кризиса в отношениях поможет обсуждение проблемных моментов.