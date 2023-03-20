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20 марта, 10:36

Сексолог рассказала, в каком случае можно простить измену

Сексолог Кондрашева: Простить измену можно, если партнёр знает, что он тоже в этом виноват

Сохранить отношения после известия о неверности второй половинки можно, но главное — разобраться в истинных причинах измены. Об этом рассказала сексолог Елена Кондрашева. Специалист отметила, что есть ряд случаев, когда предательство партнёра стоит простить.

"Смысл постараться простить есть, если вы знаете, что виноваты в измене. К примеру, вы полностью забили на свою пару, не уделяете внимания и ставите отношения на последнее место. Да, измена — это не лучший вариант решения вопроса, но вполне ожидаемый. Также "вынужденные обстоятельства", как бы странно это ни звучало", — сказала Кондрашева в беседе с "Газетой.ru".

Специалист подчеркнула, что она ни в коем случае не оправдывает изменщиков, но в жизни бывают разные обстоятельства, из-за которых человек может решиться на связь на стороне. При этом прощение неверности возможно только в том случае, если изменившая половинка искренне сожалеет о своём поступке. А вот решать, оставаться вместе или разбегаться, должны сами партнёры, а не кто-то посторонний, резюмировала сексолог.

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А ранее учёные обнаружили, что виртуальный флирт может спасти отношения от измен. В ходе работы специалисты основывались на теории прививки установок. Она гласит, что существуют методы, которые могут усилить уверенность индивида в собственных установках и помочь сохранить его позицию при нежелательном воздействии извне.

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Freepik / cookie_studio

Наталья Исакова
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