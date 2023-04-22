Топ-7 женских уловок, которыми дамочки обольщают богатых мужчин

Не каждая девушка мечтает иметь с милым рай в шалаше. Если раньше прекрасных дам воспитывали именно так, то теперь ценности сильно изменились. И на это тоже есть свои причины. Разбираемся, как соблазнить богатого мужчину, чтобы обеспечить себе комфортную жизнь.

1. Правильно себя подать

Как правильно обольщать мужчин? Фото © Shutterstock

Для начала нужно как следует усвоить, что каждый мужчина — охотник. И то, что идёт само в руки, ему совершенно не нужно. Когда речь касается денег, то система та же. И женщинам-охотницам это отлично известно. Поведение таких особ всегда достойное и благородное. Они никогда не станут строить из себя жертву и прибедняться. Если девушка привыкла жить скромно, то и одаривать её дорогими вещами нет никакого смысла. Можно откупиться дешёвыми безделушками. А если она выглядит и ведёт себя так, словно с детства ела на завтрак икру и купалась в бассейне с золотом, то тут уже совсем другой разговор. Чтобы завоевать такую женщину, нужно сильно постараться, в том числе и финансово. Достойная дама никогда не попрошайничает, не жалуется на тяжёлую работу, нехватку финансов. Иначе мужчина может подумать, что ей каждая копейка дорога, а потому и небольшой сумме она будет рада. Нет, он должен захотеть одарить её подарками за то, что она такая прекрасная. И ни почему больше.

2. Не чувствовать вину за дорогие подарки

Хитрость женского обольщения — никогда не испытывать вину за дорогие подарки. Фото © Shutterstock

Хорошая зарплата мужчины — это не особая заслуга, за которую ему надо поставить памятник. Это норма. Любой уважающий себя человек должен стремиться к достатку. Да, такое получается не сразу. Чтобы стать успешным, надо приложить усилия, как следует потрудиться. Но тем приятнее потом вкушать результат. Нет смысла жалеть своего партнёра за то, что он делает свою работу. Нужно с благодарностью брать подарки и ни в коем случае не думать, чего они ему стоили.

3. Всегда выглядеть ухоженно

У ухоженных девушек выше шансы найти себе богатого мужа. Фото © Shutterstock

Не важно, насколько девушка красива от природы. Важно, как она о себе заботится. Охотница всегда хорошо и модно одета. Она не позволит себе грязной головы, отсутствия маникюра или кривых зубов, никогда не выйдет на улицу ненакрашенной. Такие дамы не столько одарены внешними данными, сколько правильно подают то, что имеют. Желая чужих денег, девушка должна показать, что она и внешне, и внутренне их достойна.

4. Удовлетворять все мужские желания в сексе

Секс — важная часть любых отношений. Обольстить богатого мужчину можно и с его помощью. Фото © Shutterstock

Когда мужчина много даёт, он, соответственно, ждёт взаимности. Благородных девственников, которые сначала предлагают руку и сердце, а потом — завести десятерых детей, уже не осталось. Поэтому охотница всегда должна быть готова, что платить ей придётся собственным телом. Сразу это делать, конечно же, нельзя. Так девушка будет выглядеть легкодоступной и легкомысленной. Мужчина не станет её уважать и решит, что подобное для неё норма. Наоборот, кавалера надо помариновать, попытаться оттянуть процесс. Убедительно сказать, что готова, но только позже. Но знайте, что слишком долго такая уловка тоже не работает. И час расплаты всё же настанет. Причём чем старше мужчина, тем меньше он согласен ждать. В самом же интиме ничего плохого нет.

5. Просить и брать его деньги с умом

Мужчины не любят, когда их используют в качестве кошельков, так что берите деньги с умом. Фото © Shutterstock

Когда возлюбленный созрел для щедрых жестов, соглашаться на его материальную поддержку надо обдуманно. Сразу брать деньги не стоит. Девушка должна показать, что она самодостаточна и не нуждается в чужой помощи, что у неё есть принципы. От этого молодому человеку лишь больше захочется поддерживать свою подругу финансово. К примеру, если пара пошла в магазин вместе, то девушка должна выбирать те вещи, которые сможет сама оплатить. Когда мужчина предложит свою посильную помощь, то в первый раз важно отказать и согласиться, если он очень начнёт настаивать. А если пойдёт на попятную, то важно, чтобы у охотящейся особы на выбранные вещи денег хватило.

6. Конкретно говорить о своих желаниях

Женские хитрости, как завоевать богатого мужчину, — показать своё желание. Фото © Shutterstock

Мужчина не должен гадать, чего вам хочется. Ему необходимо это донести, но ненавязчиво. Когда пара идёт вместе в магазин или даже проходит мимо него, нужно вроде бы случайно обронить, как сильно хочется какую-то конкретную и недостижимую вещь. Позднее, а иногда и сразу, мужчина обязательно её купит. Перед праздниками вроде 14 февраля или 8 Марта можно написать список желаний и также "случайно" забыть на видном месте или же бросить томный взгляд на желаемый предмет в его присутствии. Существует немало и других способов, чтобы рассказать партнёру о ваших желаниях, не напугав его при этом. Главное, чтобы они были не абстрактными, а вполне конкретными. То же касается и секса.

7. Быть начеку с мужчинами-охотниками

Не попадите в ловушку альфонса, ведь не только женщины охотятся за чужими деньгами. Фото © Shutterstock

Нельзя забывать, что такое слово, как "альфонс", появилось не на пустом месте. Не только девушки хотят себе обеспеченного партнёра. Обратно это тоже работает. Поэтому охотница всегда должна быть внимательна: а не пытаются ли все вышеуказанные пункты применить к ней.