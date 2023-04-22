10 питомцев, которые своими выходками постоянно смешат хозяев до слёз
Домашние животные умеют не только мешаться под ногами и по ночам драть диваны. Некоторые из пушистиков — прирождённые комики. Иначе объяснить, почему из-за них так часто смеются их хозяева, невозможно.
"Было очень сложно делать эту фотографию и не смеяться, чтобы его не разбудить", — Themastercommander10.
Фото © Reddit / Themastercommander10
"Каждый раз смеюсь над этой фотографией как в первый раз", — oneatAtimePls92.
Фото © Reddit / oneatAtimePls92
"Вот какую она делает мордочку, когда чешешь ей живот", — jg12381922.
Фото © Reddit / jg12381922
"Сделала ЭТУ фотографию нашего кота и с тех пор не могу перестать смеяться", — benekay.
Фото © Reddit / benekay
"Это собака моего двоюродного брата Генри, которую грумер подстриг под ирокез. Смеёмся уже два дня", — Twisted_NaeNae.
Фото © Reddit / Twisted_NaeNae
"Эта фотография моего кота всегда меня смешит", — caroliner416.
Фото © Reddit / caroliner416
"Пришли забирать свою собаку от грумера. Как перестать смеяться?" — phoriaa.
Фото © Reddit / phoriaa
"Даже в самые трудные дни он всегда заставляет меня смеяться вслух. Я люблю тебя, Хьюго", — breadplane.
Фото © Reddit / breadplane
"У нас произошёл инцидент", — irnidotnet.
Фото © Reddit / irnidotnet
"Она ходит так уже 20 минут", — TrapMo.
Фото © Reddit / TrapMo
10 смешных фото питомцев, которые оказались не в то время, не в том месте, и теперь к ним есть вопросы
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Reddit / Themastercommander10, oneatAtimePls92