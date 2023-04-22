10 питомцев, которые своими выходками постоянно смешат хозяев до слёз

"Было очень сложно делать эту фотографию и не смеяться, чтобы его не разбудить", — Themastercommander10.

Фото © Reddit / Themastercommander10

"Каждый раз смеюсь над этой фотографией как в первый раз", — oneatAtimePls92.

Фото © Reddit / oneatAtimePls92

"Вот какую она делает мордочку, когда чешешь ей живот", — jg12381922.

Фото © Reddit / jg12381922

"Сделала ЭТУ фотографию нашего кота и с тех пор не могу перестать смеяться", — benekay.

Фото © Reddit / benekay

"Это собака моего двоюродного брата Генри, которую грумер подстриг под ирокез. Смеёмся уже два дня", — Twisted_NaeNae.

Фото © Reddit / Twisted_NaeNae

"Эта фотография моего кота всегда меня смешит", — caroliner416.

Фото © Reddit / caroliner416

"Пришли забирать свою собаку от грумера. Как перестать смеяться?" — phoriaa.

Фото © Reddit / phoriaa

"Даже в самые трудные дни он всегда заставляет меня смеяться вслух. Я люблю тебя, Хьюго", — breadplane.

Фото © Reddit / breadplane

"У нас произошёл инцидент", — irnidotnet.

Фото © Reddit / irnidotnet

"Она ходит так уже 20 минут", — TrapMo.