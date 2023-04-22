КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

Регион

Уведомления отключены

22 апреля, 09:00

10 питомцев, которые своими выходками постоянно смешат хозяев до слёз

Домашние животные умеют не только мешаться под ногами и по ночам драть диваны. Некоторые из пушистиков — прирождённые комики. Иначе объяснить, почему из-за них так часто смеются их хозяева, невозможно.

"Было очень сложно делать эту фотографию и не смеяться, чтобы его не разбудить", — Themastercommander10.

Фото © Reddit / Themastercommander10

Фото © Reddit / Themastercommander10

"Каждый раз смеюсь над этой фотографией как в первый раз", — oneatAtimePls92.

Фото © Reddit / oneatAtimePls92

Фото © Reddit / oneatAtimePls92

"Вот какую она делает мордочку, когда чешешь ей живот", — jg12381922.

Фото © Reddit / jg12381922

Фото © Reddit / jg12381922

"Сделала ЭТУ фотографию нашего кота и с тех пор не могу перестать смеяться", — benekay.

Фото © Reddit / benekay

Фото © Reddit / benekay

"Это собака моего двоюродного брата Генри, которую грумер подстриг под ирокез. Смеёмся уже два дня", — Twisted_NaeNae.

Фото © Reddit / Twisted_NaeNae

Фото © Reddit / Twisted_NaeNae

"Эта фотография моего кота всегда меня смешит", — caroliner416.

Фото © Reddit / caroliner416

Фото © Reddit / caroliner416

"Пришли забирать свою собаку от грумера. Как перестать смеяться?" phoriaa.

Фото © Reddit / phoriaa

Фото © Reddit / phoriaa

"Даже в самые трудные дни он всегда заставляет меня смеяться вслух. Я люблю тебя, Хьюго", — breadplane.

Фото © Reddit / breadplane

Фото © Reddit / breadplane

"У нас произошёл инцидент", — irnidotnet.

Фото © Reddit / irnidotnet

Фото © Reddit / irnidotnet

"Она ходит так уже 20 минут", — TrapMo.

Фото © Reddit / TrapMo

Фото © Reddit / TrapMo

10 смешных фото питомцев, которые оказались не в то время, не в том месте, и теперь к ним есть вопросы

10 смешных фото питомцев, которые оказались не в то время, не в том месте, и теперь к ним есть вопросы

Обложка ©

Reddit / Themastercommander10, oneatAtimePls92

Сергей Трофимов
  • Wow
  • Лучшее из Интернета
  • Животные/ домашние питомцы
  • Интересное
  • Поп-культура и Развлечения

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров