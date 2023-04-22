Меган Маркл пропустит коронацию Карла III из-за подхода монаршей семьи к расизму

Согласно данным издания, нынешний монарх Карл III был единственным старшим членом королевской семьи, который связался с Меган Маркл после её скандального интервью Опре Уинфри, где она рассказала о переживаниях представителя королевской семьи о цвете кожи их будущего ребёнка с принцем Гарри. В письме будущий монарх выразил сожаление в связи с тем, что ей пришлось столкнуться с расизмом. В ответном письме Маркл дала понять, кто именно допустил упомянутые высказывания. В итоге стороны согласились с тем, что соответствующая ремарка была сделана без злого умысла.