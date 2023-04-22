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22 апреля, 00:44

Меган Маркл пропустит коронацию Карла III из-за подхода монаршей семьи к расизму

Супруга принца Гарри Меган Маркл не приедет на коронацию короля Великобритании Карла III из-за подхода монаршей семьи к борьбе с расизмом. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.

Согласно данным издания, нынешний монарх Карл III был единственным старшим членом королевской семьи, который связался с Меган Маркл после её скандального интервью Опре Уинфри, где она рассказала о переживаниях представителя королевской семьи о цвете кожи их будущего ребёнка с принцем Гарри. В письме будущий монарх выразил сожаление в связи с тем, что ей пришлось столкнуться с расизмом. В ответном письме Маркл дала понять, кто именно допустил упомянутые высказывания. В итоге стороны согласились с тем, что соответствующая ремарка была сделана без злого умысла.

Принц Гарри посетит коронацию Карла III без Меган Маркл

Принц Гарри посетит коронацию Карла III без Меган Маркл

Маркл тогда поблагодарила наследника престола за его письмо и заявила, что не намерена обвинять конкретного представителя монаршей фамилии в расизме, а лишь хотела привлечь внимание к проблеме "бессознательных предубеждений". Издание также отмечает, что переписка прошла в "тёплом тоне", однако не привела к "снижению напряжённости".

Ранее Лайф писал, что торжества по случаю коронации Карла III в Великобритании будут длиться три дня — с 6 по 8 мая включительно. Запланированы основная, торжественная церемония, а также концерт с выступлением известных артистов и "большой обед" для всех жителей страны. Маршрут коронационной процессии Карла III будет короче, чем у его матери Елизаветы II в 1953 году.

Карл III с супругой выбрали неожиданное блюдо для коронационного обеда

Карл III с супругой выбрали неожиданное блюдо для коронационного обеда

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Wikipedia

Юлия Коновалова
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