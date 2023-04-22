Меган Маркл пропустит коронацию Карла III из-за подхода монаршей семьи к расизму
Супруга принца Гарри Меган Маркл не приедет на коронацию короля Великобритании Карла III из-за подхода монаршей семьи к борьбе с расизмом. Об этом пишет газета The Daily Telegraph со ссылкой на источники.
Согласно данным издания, нынешний монарх Карл III был единственным старшим членом королевской семьи, который связался с Меган Маркл после её скандального интервью Опре Уинфри, где она рассказала о переживаниях представителя королевской семьи о цвете кожи их будущего ребёнка с принцем Гарри. В письме будущий монарх выразил сожаление в связи с тем, что ей пришлось столкнуться с расизмом. В ответном письме Маркл дала понять, кто именно допустил упомянутые высказывания. В итоге стороны согласились с тем, что соответствующая ремарка была сделана без злого умысла.
Маркл тогда поблагодарила наследника престола за его письмо и заявила, что не намерена обвинять конкретного представителя монаршей фамилии в расизме, а лишь хотела привлечь внимание к проблеме "бессознательных предубеждений". Издание также отмечает, что переписка прошла в "тёплом тоне", однако не привела к "снижению напряжённости".
Ранее Лайф писал, что торжества по случаю коронации Карла III в Великобритании будут длиться три дня — с 6 по 8 мая включительно. Запланированы основная, торжественная церемония, а также концерт с выступлением известных артистов и "большой обед" для всех жителей страны. Маршрут коронационной процессии Карла III будет короче, чем у его матери Елизаветы II в 1953 году.