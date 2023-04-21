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21 апреля, 20:50

Захарова напомнила о варварах после слов Вайкуле о сносе памятников солдатам ВОВ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова обвинила певицу Лайму Вайкуле в глупости после слов о необходимости сносить памятники советским воинам. Об этом она написала в телеграм-канале.

По словам Захаровой, артистка "пошла на новый рекорд неадеквата". Высказывания такого характера возможны только "от полнейшего невежества и нечеловеческой злобы". Представитель МИД РФ напомнила о самом значении слова "памятник", которое произошло от "памяти", а не "художественной ценности".

В Совфеде прошлись по Лайме Вайкуле за грязь о памятниках советским воинам

В Совфеде прошлись по Лайме Вайкуле за грязь о памятниках советским воинам

"Людей, которые сносят памятники, тем более установленные в честь тех, кто отдал свою жизнь за других, не видя в них художественной ценности или отказывая себе в памяти, всегда называли варварами", считает дипломат.

Захарова добавила, что такие заявления способен делать только человек с абсолютно атрофированным художественным вкусом.

Напомним, латвийская певица Лайма Вайкуле усомнилась в художественной ценности памятников советским солдатам. Более того, прибалтийская певица отказала русским в праве на собственный язык.

Обложка ©

mid.ru

Юлия Коновалова
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