Слова латвийской певицы Лаймы Вайкуле о памятниках советским воинам являются глупыми, а сама она, долгое время выступавшая в СССР, оказалась абсолютно другой личностью. Об этом заявил член Комитета Совфеда по международным делам от Республики Крым Сергей Цеков.

"Надо дождаться определённого времени нам, чтобы увидеть глупость таких личностей, как Лайма Вайкуле. Тот человек, который долгие годы выступал в СССР, в России, который говорил правильные слова о сохранении исторической памяти, оказался той личностью, которая говорит, что памятники ничего не стоят", — сказал он в беседе с RT.

Сенатор отметил, что личность Вайкуле после подобных заявлений "получит соответствующий ответ" от граждан России и государств, которые помнят историю СССР и то, что делало это государство для таких, как она. Цеков считает, что забвение и отказ от исторической памяти становится характерным для подобных личностей, сделавших карьеру при Союзе.

"Но, наверно, на этом и закончили", — заключил сенатор.