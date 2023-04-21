Вайкуле обрушилась с критикой на памятники ВОВ и "лишила" Россию права на русский язык
Вайкуле заявила, что памятники солдатам ВОВ "не имеют художественной ценности"
Лайма Вайкуле. Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Латвийская певица Лайма Вайкуле заявила, что памятники солдатам, павшим в Великой Отечественной войне, не имеют художественной ценности. Своё мнение о почтении памяти героев ВОВ, а также о значении русского языка и Дня Победы артистка высказала на своём ютуб-канале.
"Не понимаю людей, которые говорили, что они хотят преклонить голову перед памятником солдату. Так пойди на кладбище к своему отцу в стране, где он жил. Это же просто памятник, а не место захоронения. Для чего нужен памятник? Я не понимаю. Никакой художественной ценности он не имеет", — сказала Вайкуле.
Говоря о праздновании Дня Победы, Вайкуле заявила, что Россия "приватизировала" этот праздник.
"Россия приватизировала День Победы и русский язык. Это не ваш язык, он принадлежит всему миру!" — заявила певица.
Напомним, что общественник Виталий Бородин в феврале обратился в Минюст с просьбой признать поддержавшую Украину Вайкуле иноагентом. Помимо критики в адрес России певица на своём концерте в Израиле от себя лично и от имени других артистов дала обещание приезжать и петь вживую на территории Незалежной, а также призналась украинцам в любви.