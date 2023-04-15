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Регион
Опубликовано 15 апреля 2023, 15:07
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Кучера посоветовал Вайкуле "завязать подбухивать" после слов о Пугачёвой

Кучера пристыдил Вайкуле за слова об отсутствии денег у Пугачёвой

Оскар Кучера и Лайма Вайкуле. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Вячеслав Прокофьев

Оскар Кучера и Лайма Вайкуле. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Вячеслав Прокофьев

Актёр и телеведущий Оскар Кучера осудил певицу Лайму Вайкуле, попытавшуюся выгородить свою коллегу по цеху Аллу Пугачёву, которую заподозрили в финансировании ВСУ. У Примадонны якобы совсем нет денег, что даже самой Вайкуле она отказалась дать в долг.

"Лайме, конечно, надо завязывать подбухивать. На месте Пугачёвой я бы ей тоже денег не дал", — написал с иронией Кучера в телеграм-канале и опубликовал видео.

Лайма Вайкуле решила вступиться за Аллу Пугачёву из-за обвинений в её адрес по поводу финансирования ВСУ. Видео © t.me / Оскар Кучера

Пугачёва вправе распоряжаться своими деньгами так, как посчитает нужным: "захочет — заплатит украинской армии, не захочет — не заплатит", объяснила Вайкуле. Но, спохватившись, что сболтнула лишнего, тут же пошла на попятную, пустившись в рассуждения о бедственном финансовом положении своей подруги. Мол, Пугачёва безработная, денег взять неоткуда.

"Она даже мне денег не дала, когда у меня была проблема, я хотела купить огромную картину", — посмеялась Вайкуле.

Кучера требует перекрыть Пугачёвой денежный поток из России
Кучера требует перекрыть Пугачёвой денежный поток из России

Напомним, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру РФ проверить российскую певицу Аллу Пугачёву на финансирование украинской армии.

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Татьяна Миссуми
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