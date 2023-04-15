Кучера посоветовал Вайкуле "завязать подбухивать" после слов о Пугачёвой

Актёр и телеведущий Оскар Кучера осудил певицу Лайму Вайкуле, попытавшуюся выгородить свою коллегу по цеху Аллу Пугачёву, которую заподозрили в финансировании ВСУ. У Примадонны якобы совсем нет денег, что даже самой Вайкуле она отказалась дать в долг.

"Лайме, конечно, надо завязывать подбухивать. На месте Пугачёвой я бы ей тоже денег не дал", — написал с иронией Кучера в телеграм-канале и опубликовал видео.

Лайма Вайкуле решила вступиться за Аллу Пугачёву из-за обвинений в её адрес по поводу финансирования ВСУ. Видео © t.me / Оскар Кучера

Пугачёва вправе распоряжаться своими деньгами так, как посчитает нужным: "захочет — заплатит украинской армии, не захочет — не заплатит", объяснила Вайкуле. Но, спохватившись, что сболтнула лишнего, тут же пошла на попятную, пустившись в рассуждения о бедственном финансовом положении своей подруги. Мол, Пугачёва безработная, денег взять неоткуда.

"Она даже мне денег не дала, когда у меня была проблема, я хотела купить огромную картину", — посмеялась Вайкуле.