Кучера посоветовал Вайкуле "завязать подбухивать" после слов о Пугачёвой
Кучера пристыдил Вайкуле за слова об отсутствии денег у Пугачёвой
Оскар Кучера и Лайма Вайкуле. Фото © ТАСС / Вадим Тараканов, Вячеслав Прокофьев
Актёр и телеведущий Оскар Кучера осудил певицу Лайму Вайкуле, попытавшуюся выгородить свою коллегу по цеху Аллу Пугачёву, которую заподозрили в финансировании ВСУ. У Примадонны якобы совсем нет денег, что даже самой Вайкуле она отказалась дать в долг.
"Лайме, конечно, надо завязывать подбухивать. На месте Пугачёвой я бы ей тоже денег не дал", — написал с иронией Кучера в телеграм-канале и опубликовал видео.
Лайма Вайкуле решила вступиться за Аллу Пугачёву из-за обвинений в её адрес по поводу финансирования ВСУ. Видео © t.me / Оскар Кучера
Пугачёва вправе распоряжаться своими деньгами так, как посчитает нужным: "захочет — заплатит украинской армии, не захочет — не заплатит", объяснила Вайкуле. Но, спохватившись, что сболтнула лишнего, тут же пошла на попятную, пустившись в рассуждения о бедственном финансовом положении своей подруги. Мол, Пугачёва безработная, денег взять неоткуда.
"Она даже мне денег не дала, когда у меня была проблема, я хотела купить огромную картину", — посмеялась Вайкуле.
Напомним, глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин попросил Генпрокуратуру РФ проверить российскую певицу Аллу Пугачёву на финансирование украинской армии.