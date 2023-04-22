Вайкуле требуют проверить по статье "Реабилитация нацизма" после скандала с памятниками ВОВ
"Зов народа" попросил Бастрыкина проверить Вайкуле на реабилитацию нацизма
Лайма Вайкуле. Обложка © ТАСС / Гавриил Григоров
Общественники требуют привлечь латвийскую певицу Лайму Вайкуле по статье "Реабилитация нацизма" и запретить ей въезд в РФ. Соответствующее обращение председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину направило движение "Зов народа", сообщает SHOT.
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев в беседе с телеграм-каналом отметил, что Вайкуле под 70 лет, но до этого он ни разу не слышал от неё подобных высказываний.
Депутат Госдумы Дмитрий Гусев объяснил, почему Лайма Вайкуле внезапно раскритиковала памятники героям Великой Отечественной войны. Видео © SHOT
"Дожила она до седых волос, и что-то за последние 50 лет не слышал я ни разу её мнения о том, что ей не нравятся памятники про Великую Отечественную войну. А что же случилось? Почему именно сейчас человек на склоне своих лет, на склоне своих дней начал высказываться именно вот так? Да потому, что хочет выслужиться перед новыми господами — вот и вся история", — подчеркнул парламентарий, добавив, что это "стыдно, позорно, обидно и недостойно".
Напомним, Вайкуле заявила, что не понимает людей, которые преклоняют голову перед мемориалами павших в Великой Отечественной войне. По её словам, это просто памятники, а не места захоронения, и они "не имеют художественной ценности". Также певица заявила, что "Россия приватизировала День Победы и русский язык". Сенатор Сергей Цеков назвал глупыми слова Вайкуле.