Вайкуле требуют проверить по статье "Реабилитация нацизма" после скандала с памятниками ВОВ

Депутат Госдумы Дмитрий Гусев в беседе с телеграм-каналом отметил, что Вайкуле под 70 лет, но до этого он ни разу не слышал от неё подобных высказываний.

"Дожила она до седых волос, и что-то за последние 50 лет не слышал я ни разу её мнения о том, что ей не нравятся памятники про Великую Отечественную войну. А что же случилось? Почему именно сейчас человек на склоне своих лет, на склоне своих дней начал высказываться именно вот так? Да потому, что хочет выслужиться перед новыми господами — вот и вся история", — подчеркнул парламентарий, добавив, что это "стыдно, позорно, обидно и недостойно".