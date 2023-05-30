Психолог назвала пять привычек, которые вредят близким отношениям

Некоторые особенности партнёров и их привычки со временем могут разрушить отношения. Об этом рассказала автор методики "Альфа-интеграция личности" психолог Ирина Сагитова. В первую очередь она обратила внимание на зависимость, которая может развиться, например, от соцсетей, еды, алкоголя, наркотиков, азартных игр.

Негативно повлиять на отношения может и отсутствие секса. Психолог подчеркнула, что близость — это клей, который скрепляет союз. Отсутствие общения между партнёрами — ещё одна проблема, на которую стоит обратить внимание. Важно всё проговаривать, а не ждать, что человек научится читать мысли.

Испортить связь между людьми способны также обида и раздражительность. В беседе с РИА ФАН Сагитова также обратила внимание на измены. Она подчеркнула: иногда ходить налево считается у людей нормальным. По словам психолога, влияет на отношения и роль человека в семье.

"Если женщина, то как мама, сестра, подруга или как дочь? Если мужчина — друг, брат, отец? В идеале, конечно, это женщина и мужчина, вступающие в отношения, которые становятся в последующем мужем и женой. Но так не всегда получается", — отметила Сагитова.