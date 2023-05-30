Предназначенные судьбой: Астролог назвала идеальную совместимость в любви по знакам зодиака

Когда дело доходит до любви, всегда возникает море вопросов. Как сложатся ваши отношения? Проживёте ли вы много лет вместе или разбежитесь после первой крупной ссоры? Как выбрать своего человека? Как не ошибиться с этим выбором? И что по этому поводу думают звёзды? Ответить на все эти вопросы можно с помощью астрологии.

Астролог Елена Соболева. Фото © Личный архив

Любовная совместимость знаков зодиака Овен и Водолей

Людям, кто по знаку зодиака оказались Овном и Водолеем, никогда не бывает скучно вместе. Как рассказывает астролог Елена Соболева, эти отношения всегда складываются удачно для обоих, потому что они оба — большие выдумщики и всегда знают, чего хотят. "Эта парочка любит пробовать всё новое и делать это обязательно вместе. Им обоим нравится не столько результат, сколько процесс, и если другие пары могут время от времени уставать друг от друга, в отношениях Овна и Водолея такого не случается никогда", — говорит эксперт. По её словам, это самая крепкая "звёздная" команда, готовая к любому приключению вместе.

Насколько подходят для отношений Телец и Рак

Партнёры, кто по знаку зодиака Рак и Телец, идеально подходят друг другу. Фото © Freepik / artursafronovvvv

Личности, рождённые под знаками зодиака Телец и Рак, идеально совместимы и на физическом, и на эмоциональном уровне. "Они интуитивно понимают друг друга, и это делает их связь очень глубокой. Эти отношения всегда строятся на большом уважении к партнёру, на взаимной помощи и поддержке", — говорит Соболева. Для отношений Рак и Телец ещё подходят друг другу потому, что понимают важность настоящей любви, найти которую бывает так сложно. "В этой паре каждый осознаёт ценность другого, каждый готов вкладываться в отношения, потому что знает, что в ответ получит ещё больше".

Знаки зодиака Лев и Стрелец в любви

"Льва и Стрельца объединяет их страстность. Они любят друг друга, любят жизнь и умеют ею наслаждаться", — говорит про следующую звёздную пару астролог. По её словам, оба носителя этих знаков зодиака хорошо понимают, каких высот хотят добиться в жизни, они готовы поддерживать половинку на пути к этим целям. "Это два огненных знака зодиака, которые буквально видят друг друга насквозь, и поэтому им так комфортно и легко рядом. Это именно та пара, которая становится центром притяжения в любой компании или вечеринке". Страсть этих двух знаков к жизни, к любви и друг к другу просто завораживает.

Идеальная совместимость в любви у знаков зодиака Дева и Козерог

Возлюбленные земной стихии станут идеальной семьёй — это знаки зодиака Дева и Козерог. Фото © Freepik / marymarkevich

Поскольку оба эти знака зодиака — земные, Дева и Козерог быстро находят общий язык. Легкие в общении и практичные в повседневной жизни, они существуют "на одной волне". "В их отношениях не будут кипеть

нечеловеческие страсти. Больше всего друг в друге они ценят честность и искренность, и это делает их невероятно близкими людьми", — подчёркивает астролог совместимость знаков зодиака Дева и Козерог. Они способны на очень серьёзные, долгосрочные отношения. Вряд ли можно найти иную пару настолько преданных друг другу людей, имеющих настолько общие ценности и одинаковые представления, что хорошо, а что плохо.

Знаки зодиака Весы и Близнецы: что ждёт в любви

Отношения между людьми, кто по знаку зодиака Весы и Близнецы, основаны на сильной интеллектуальной связи. При том, что каждый из них может быть погружен в собственную жизнь, они прекрасно уживаются рядом друг с другом. "Каждому в этой паре необходимо иметь личное пространство, не мешать партнёру, и в этом есть огромный плюс — они могут узнавать, раскрывать друг друга на протяжении всей жизни", — рассказывает астролог Соболева. По её словам, эта странная гармония, недоступная пониманию окружающих, и делает отличной парой возлюбленных со знаками зодиака Весы и Близнецы, чьи отношения основаны на дружбе, знании и глубоком понимании друг друга.

Какая совместимость у Рыб и Скорпиона

Какая совместимость в любви у знаков зодиака Рыбы и Скорпион. Фото © Freepik / teksomolika