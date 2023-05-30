12-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 30 мая
Сегодня 12-е лунные сутки, день энергии и прилива сил. Однако надо помнить, что сегодня праздник Евдокии Свистуньи, когда стоит поостеречься дальних поездок и активностей. Рассказываем, как прожить 30 мая.
30 мая 2023 года — 12-й лунный день. Согласно народному календарю, сегодня отмечается праздник Евдокии Свистуньи. Такое название он получил, так как сегодня дуют очень сильные ветра, издающие свист. Церковь в этот день чествует преподобную Евдокию Дмитриевну, апостола от семидесяти Андроника, святую Иунию и сродников апостола Павла. Евдокия после смерти мужа стала править Московским княжеством, построила немало храмов как в столице, так и в других городах. А в конце жизни приняла монашество в Вознесенском женском монастыре. Остальные святые тоже немало сделали для христианства, проповедуя и обращая в свою религию иноверцев.
Что ждать от 12-х лунных суток 30 мая 2023 года?
Что будет 30 мая 2023 года в 12-е лунные сутки? Фото © Shutterstock
Сейчас наблюдается фаза растущей Луны — время подъёма сил и энергии. Вторник, 30 мая, — удачный период для начала собственных свершений, открытий, проектов, новых контактов, знакомств. 12-й день лунного календаря также время любви и бескрайней мудрости, когда необходимо помогать людям и молиться. Все ваши желания и просьбы исполнятся.
Вполне возможно, что сны, которые вам приснились, окажутся вещими — стоит их хорошенько запомнить. Интересно и то, что при помощи сновидений можно решить некоторые волнующие вопросы. Для этого ответ нужно просто себе заказать. Перед тем как лечь спать, спросите ангела-хранителя о наболевшем — в сновидении получите ответ. Если заказ так и не сделали, то могут присниться вредные привычки, которые портят вам жизнь и от которых стоит избавиться.
12-й лунный день — 30 мая 2023 года: что можно делать?
Что можно делать в 12-й лунный день — 30 мая 2023 года? Фото © Shutterstock
Как провести день Евдокии Свистуньи согласно народным верованиям и приметам, чтобы не накликать беду. А также о том, как влияет на 30 мая растущая Луна, рассказываем в подробностях.
- 30 мая принято окучивать картошку, сажать или же пересаживать баклажаны, перец и томаты.
- Вечером лучше всего спокойно отдохнуть, побыть с семьёй.
- Для принятия водных процедур день особенно благоприятный.
- Согласно астрологии, 12-е лунные сутки — идеальное время, чтобы начать новое.
- Также не бойтесь сегодня публичных выступлений. Они пройдут просто отлично.
- Можно договариваться, просить начальство о повышении.
- Для новых любовных отношений период тоже подходящий.
- Обязательно нужно 30 мая выполнять обещания.
- Сегодня, в 12-й лунный день, можно смело менять свой имидж.
- В общении с коллегами и другими людьми надо вести себя сдержанно.
- И самое главное, не забывайте 30 мая верить в лучшее. Этот день ждёт позитивного настроя.
12-й лунный день — 30 мая 2023 года: что делать нельзя?
Что нельзя делать в 12-й лунный день — 30 мая 2023 года? Фото © Shutterstock
Есть сегодня и определённые запреты, которые необходимо соблюдать, если не хотите встретиться с проблемами в жизни.
- 30 мая, в 12-й лунный день, не стоит делать поспешные выводы. Продумайте всё тщательно, прежде чем действовать. Иначе высок риск ошибки, которая приведёт к большим проблемам, в том числе финансовым.
- Доверять малознакомым людям или и вовсе незнакомцам не стоит. Есть риск, что вы станете жертвой мошенников.
- По народной традиции 30 мая нужно есть картофель в различных вариациях, а вот от каш и макарон лучше воздержаться.
- Отправляться в путешествие или поездку в 12-е лунные сутки не стоит. При возможности лучше перенести это на другой день. В пути могут возникнуть неприятности. Если выхода нет и ехать нужно, то лучше ни с кем не знакомиться и уж точно не доверять. Попутчик может оказаться мошенником или вором.
- Запрещается ругаться и конфликтовать. Избегайте столкновений всеми возможными способами.
- Активный отдых и шумные вечеринки во вторник, 30 мая, тоже противопоказаны.
- Нельзя сегодня и посещать кладбища. День для этого неблагоприятный. Особенно если они далеко от дома или в лесу.
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