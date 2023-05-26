Названо 5 знаков зодиака, которым летом 2023 года больше всех повезёт

По словам астролога, для людей знака зодиака Овен год выдастся весьма интересным, им будет сопутствовать успех в финансовых делах. Появится немало возможностей для продвижения и по карьерной лестнице. Представители зодиакального круга будут радоваться своему благополучию и смогут помогать другим людям.

Носители знака зодиака Телец тоже не окажутся обделены вниманием фортуны. Профессиональная деятельность пойдёт вверх, а уважение и признание окружающих не заставит себя долго ждать. Людям, рождённым под знаком зодиака Рак, в 2023 году, как отметила Глоба, тоже будет везти в карьере и не только. У них появятся надёжные покровители и друзья, которые всегда смогут оказать помощь и поддержку. Есть вероятность переезда. Однако есть и одно замечание: чтобы всё прошло гладко и в позитивном ключе, обладателям знака зодиака Рак необходимо поставить перед собой конкретные цели и задачи и добиваться своего, невзирая ни на что.

Какие знаки зодиака ждёт успех в 2023 году? Фото © Freepik

Рождённым под знаком зодиака Близнецы тоже будет везти в 2023 году, но с переменным успехом. Ожидаются как взлёты, так и падения в плане работы и материального благополучия. Будьте внимательны. "Разноплановым год может оказаться и для Львов. Сейчас у них хорошие возможности для того, чтобы блеснуть, проявить себя в творчестве. Однако существует опасность со стороны здоровья, и это в течение года будет приносить духовные страдания, что самое плохое для представителей этого знака", — поясняет звёздный эксперт.

Как рассказала "Москве 24" астролог Тамара Глоба в программе "Историc. Откройте, Давид!", непростой год ждёт Водолеев. По её словам, эти личности находятся в эпицентре собственного эмоционального и жизненного взрыва. Сатурн больше не давит на данный знак зодиака. Поэтому есть возможность вернуться назад, вспомнить о старых связях. Но есть и перспективы на будущее. Перед Водолеями откроется сразу несколько дорог. Главное для них сейчас — не упустить шанс.