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25 мая, 14:05

Топ-8 меток на теле, которые приносят их обладателям деньги и удачу

Разбогатеть хочется всем. Но вот получается, к сожалению, далеко не у каждого. Определить, ждёт ли вас впереди успех и толстый кошелёк с деньгами, можно, внимательно изучив собственное тело. Но как именно?

<p>Обложка © Shutterstock</p>

Обложка © Shutterstock

По каким особенностям внешности можно определить свою дальнейшую судьбу? Обычно по линиям на ладони. Конечно, это так. Но вот хиромантии надо обучаться. А мы узнали способы проще. Например, посмотрев на расположение своих родинок, на форму зубов и носа. Рассказываем, как выглядит успешный человек, которому будет везти с деньгами.

1. Какие родинки на теле — это символ богатства?

Родинка над верхней губой — символ денег и удачи. Фото © Shutterstock

Родинка над верхней губой — символ денег и удачи. Фото © Shutterstock

Напомним, что родинки на нашем теле появляются не просто так. Каждая имеет своё значение. Давайте проверим, а повезло ли вам? Деньги можно не только заработать упорным трудом, но и получить в наследство. Или при помощи везения, например, выиграть в лотерею. Такое обычно случается с теми, у кого родинки находятся на верней части уха, на правой брови, в подмышечной впадине или над верхней губой. Эти метки говорят, что вы скоро разбогатеете. Возможно, и благодаря удачному браку.

2. Что значит родинка на кистях рук?

А вот родинки на кистях рук говорят о материальной стабильности. Они обычно есть у людей с постоянным хорошим заработком. Но вот пятнышки на пальцах не считаются, смотреть надо только на ладонь и её тыльную сторону. Есть у таких меток и другое значение. Они свидетельствуют о щедрости человека.

3. Что значит родинка на подбородке или на лбу?

Что означает родинка на лбу? Фото © Shutterstock

Что означает родинка на лбу? Фото © Shutterstock

А вот тем, у кого родинка на подбородке, ради сытой жизни придётся потрудиться. Однако ваши старания с лихвой окупятся. Вы сможете обрести финансовую стабильность. Удача ждёт и тех, у кого есть пятнышко на лбу или на макушке. Вторую, конечно, надо как следует поискать. Обе они говорят о позднем богатстве, которого вы достигните около 40 лет. Причём обратить внимание нужно и на цвет родинки. Чем она темнее, тем крупнее будет ваше состояние.

4. Если родинка на шее, что это значит?

Родинка на шее — тоже признак богатства. Получить его можно двумя способами. Человека с такой меткой ждёт фантастическая карьера, благодаря которой его материальному положению можно будет позавидовать. А вот второй способ не такой привлекательный. Хотя кому как, конечно. Родимое пятно на шее может говорить о браке по расчёту. А уж богатый партнёр сможет удовлетворить все ваши потребности.

5. Символ финансового благополучия ищите на левой груди

Какие родинки на теле приносят их владельцу деньги? Фото © Shutterstock

Какие родинки на теле приносят их владельцу деньги? Фото © Shutterstock

Ещё один знак богатства — родинка на левой груди. Такие люди, как правило, много работают и все силы тратят на достижение успеха. И он обязательно придёт, правда, уже во второй половине жизни. Материальное положение наконец улучшится и будет стабильным.

6. Родинки у пупка и правого колена

Одним из символов, привлекающим деньги, является родинка в районе пупка. Она есть у людей, чьё финансовое положение является завидным за счёт богатых родителей или предков. Семейное наследие — дело хорошее. Стоит отметить и ещё одно отличное место для родинки — правое колено. Такие люди тоже будут богаты. Но вот только, как именно им это удастся, неизвестно.

7. Какая форма зубов и носа у богатых людей?

Какой нос у богатых людей? Фото © Shutterstock

Какой нос у богатых людей? Фото © Shutterstock

Смотреть стоит не только на родинки, но и на другие черты внешности. К примеру, на зубы или нос. Повезёт с финансами обладателям белых, прямых и плотно прилегающих друг к другу зубов. Можно будет поздравить и людей, обладающих большим прямым носом с аккуратными ноздрями и круглым кончиком. И то и другое — символы богатства.

8. Привлекают деньги и люди с особой формой рук

И последним знаком удачи и финансового благополучия являются руки человека. Безбедная жизнь ждёт тех, у кого довольно крупная, крепкая и массивная ладонь. Как правило, это целеустремлённые и очень активные личности, привыкшие идти вперёд и успешно выполнять поставленные задачи. Поэтому неудивительно, что своего они добиваются.

Ранее Лайф рассказывал, какие признаки богатства спрятаны у вас на ладонях, а вы не замечаете. Хиромант, психолог и физиономист Наталия Побединская раскрыла главные признаки богатства, которые можно обнаружить на своих руках. На какие линии на ладонях надо внимательно смотреть?

Эксперт рассказала, какие картины нужно повесить на стене, чтобы разбогатеть

Эксперт рассказала, какие картины нужно повесить на стене, чтобы разбогатеть

Екатерина Селиванова
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