Топ-8 меток на теле, которые приносят их обладателям деньги и удачу

По каким особенностям внешности можно определить свою дальнейшую судьбу? Обычно по линиям на ладони. Конечно, это так. Но вот хиромантии надо обучаться. А мы узнали способы проще. Например, посмотрев на расположение своих родинок, на форму зубов и носа. Рассказываем, как выглядит успешный человек, которому будет везти с деньгами.

1. Какие родинки на теле — это символ богатства?

Родинка над верхней губой — символ денег и удачи. Фото © Shutterstock

Напомним, что родинки на нашем теле появляются не просто так. Каждая имеет своё значение. Давайте проверим, а повезло ли вам? Деньги можно не только заработать упорным трудом, но и получить в наследство. Или при помощи везения, например, выиграть в лотерею. Такое обычно случается с теми, у кого родинки находятся на верней части уха, на правой брови, в подмышечной впадине или над верхней губой. Эти метки говорят, что вы скоро разбогатеете. Возможно, и благодаря удачному браку.

2. Что значит родинка на кистях рук?

А вот родинки на кистях рук говорят о материальной стабильности. Они обычно есть у людей с постоянным хорошим заработком. Но вот пятнышки на пальцах не считаются, смотреть надо только на ладонь и её тыльную сторону. Есть у таких меток и другое значение. Они свидетельствуют о щедрости человека.

3. Что значит родинка на подбородке или на лбу?

Что означает родинка на лбу? Фото © Shutterstock

А вот тем, у кого родинка на подбородке, ради сытой жизни придётся потрудиться. Однако ваши старания с лихвой окупятся. Вы сможете обрести финансовую стабильность. Удача ждёт и тех, у кого есть пятнышко на лбу или на макушке. Вторую, конечно, надо как следует поискать. Обе они говорят о позднем богатстве, которого вы достигните около 40 лет. Причём обратить внимание нужно и на цвет родинки. Чем она темнее, тем крупнее будет ваше состояние.

4. Если родинка на шее, что это значит?

Родинка на шее — тоже признак богатства. Получить его можно двумя способами. Человека с такой меткой ждёт фантастическая карьера, благодаря которой его материальному положению можно будет позавидовать. А вот второй способ не такой привлекательный. Хотя кому как, конечно. Родимое пятно на шее может говорить о браке по расчёту. А уж богатый партнёр сможет удовлетворить все ваши потребности.

5. Символ финансового благополучия ищите на левой груди

Какие родинки на теле приносят их владельцу деньги? Фото © Shutterstock

Ещё один знак богатства — родинка на левой груди. Такие люди, как правило, много работают и все силы тратят на достижение успеха. И он обязательно придёт, правда, уже во второй половине жизни. Материальное положение наконец улучшится и будет стабильным.

6. Родинки у пупка и правого колена

Одним из символов, привлекающим деньги, является родинка в районе пупка. Она есть у людей, чьё финансовое положение является завидным за счёт богатых родителей или предков. Семейное наследие — дело хорошее. Стоит отметить и ещё одно отличное место для родинки — правое колено. Такие люди тоже будут богаты. Но вот только, как именно им это удастся, неизвестно.

7. Какая форма зубов и носа у богатых людей?

Какой нос у богатых людей? Фото © Shutterstock

Смотреть стоит не только на родинки, но и на другие черты внешности. К примеру, на зубы или нос. Повезёт с финансами обладателям белых, прямых и плотно прилегающих друг к другу зубов. Можно будет поздравить и людей, обладающих большим прямым носом с аккуратными ноздрями и круглым кончиком. И то и другое — символы богатства.

8. Привлекают деньги и люди с особой формой рук

И последним знаком удачи и финансового благополучия являются руки человека. Безбедная жизнь ждёт тех, у кого довольно крупная, крепкая и массивная ладонь. Как правило, это целеустремлённые и очень активные личности, привыкшие идти вперёд и успешно выполнять поставленные задачи. Поэтому неудивительно, что своего они добиваются.