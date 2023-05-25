В чём смысл Вознесения Господня и чего категорически нельзя делать в этот день

Где произошло Вознесение Господне?

В Евангелии не указаны географические координаты места, где произошло восшествие Иисуса Христа во плоти на небо. Однако по общему суждению, сохранившемуся с древности, вознесение Господа случилось на Елеонской горе. Она называется Масличная гора, находится прямо в Иерусалиме, заметил в беседе с Лайфом иеромонах Макарий.

Если кто бывал, представляет себе исторический Иерусалим. На восток от него идёт долина, речка Кедрон, и за ней возвышается высокий холм, Елеонская гора. Считается, с этого места Вознесение и произошло. Там сейчас монастырь Русской православной церкви. Раньше было разделение между зарубежной церковью и русской. Сейчас это разделение преодолено с Божьей помощью. Все могут там побывать. Это очень красивое место. Красиво эстетически и духовно. Там высочайшая колокольня, называется "Русская свеча". Иеромонах Макарий, священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии РПЦ

Сколько дней празднуют Вознесение Господне?

Вечером на Вознесение в храмах и церквях всегда проходит торжественное богослужение, а на следующее утро — торжественная праздничная литургия. В службы последующих нескольких дней вносятся элементы этого праздника: читаются канон вознесенский, тропарь и кондак Вознесения в разные моменты богослужения.

Обычные люди, гражданской жизнью живущие, каждый день в храм не ходят. Поэтому этот элемент после празднества от них ускользает. Но, тем не менее, он есть. Если кто придёт в храм в последующие дни, обнаружит, что в богослужение включены литургические элементы праздника Вознесения. Иеромонах Макарий, священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии РПЦ

О чём молиться перед иконой Вознесения Господня?

Вознесение Господне. Новгородская икона, XIV век. Фото © Wikipedia

Событие Вознесения имеет некий особый смысл как каждого праздника, каждого события церковной жизни, которые нам напоминают о неких богословских основах, основах христианской веры, объяснил иеромонах Макарий. Тропарь Вознесения, так называемый отпустительный тропарь, читается в конце вечерней службы и поётся в середине утренней. Тропарь празднику. Смысл этого тропаря в том, что Вознесение соединяет землю и небо. Сначала Бог — сам Иисус Христос — сходит с неба на землю, становится человеком, среди нас живёт, потом его убивают, а потом он воскресает и затем восходит от земли на небо.

Тем самым человеческую природу, которую он принял, стал человеком, возносит к небесам. Тем самым человеческая природа получает высшее богочеловеческое достоинство в виде Христа. Это важный факт, о котором стоит думать. Мыслить это. Не что "дайте мне, дайте мне это", а что происходит в жизни всей Вселенной, в жизни человеческой. Иеромонах Макарий, священнослужитель Иваново-Вознесенской епархии РПЦ

Что можно и чего нельзя делать на Вознесение?

В Вознесение верующему человеку нужно обязательно сходить в церковь. Хорошо, если в этот четверг удастся помочь близким или нуждающимся. К праздничному столу принято готовить особую выпечку — булочки или пирожки в форме лестниц — как символ Вознесения Христа. В этот день категорически нельзя стирать вещи, да и вообще убираться дома. Лучше избегать ссор, выяснения отношений, злословить: работайте над теми эмоциями, которые готовы послать окружающим.

Что значит, если человек умирает на Вознесение?

Священник Александр Микушин в беседе с Лайфом напомнил, что Вознесение отмечается в 40-й день по Пасхе, то есть каждый год выпадает на разные даты, но всегда на четверг. То есть, если человек умер на Вознесение, это совпадение лишь в один год, поскольку "праздник подвижной".

Это хороший знак для близких родственников, которые будут говорить: "Видите, он умер в такой день, высокий, духовный", но на следующий год они уже об этом не вспомнят. Конечно, [знаково], но это не что-то такое знаменательное, чтобы имело церковное значение. Скорее, такое бытовое значение. Скорее, это что-то для семьи, для близких. Священник Александр Микушин

Вознесение Господне: приметы