Почему Иоанн — Богослов и что нельзя делать в день его памяти, 21 мая

Почему Иоанн — Богослов?

Иоанн Богослов — один из четырёх евангелистов. Существует четыре Евангелия — от Луки, Матфея, Марка и Иоанна. Иоанна знают как Богослова, потому что его Евангелие более всего углублено в богословие, рассказал Лайфу священник Николай Савченко. Первые три Евангелия более описательные и построены примерно похоже друг на друга, а вот четвёртое немного стоит особняком.

Есть такая особенность что Иоанн Богослов писал своё Евангелие после всех остальных трёх и поэтому внёс в него много того, чего в первых трёх не было. Кроме того, он намерено и специально углублялся в богословие. Он больше внимания уделял именно догматам богословским. Поэтому Иоанн Богослов считается небесным покровителем всех богословов. Поэтому часто в честь Иоанна Богослова освещают храмы при духовных академиях Николай Савченко, иерей храма святителя Петра, митрополита Московского, в Санкт-Петербурге

Почему Иоанн Богослов изображается с орлом?

Апостол Иоанн Богослов. Фото © Wikipedia

Все четыре евангелиста изображаются по-разному: человек, лев, орёл, телец. Но Иоанн Богослов изображается орлом именно потому, что как орёл, летящий верхом, обозревает всё с высоты, так и Иоанн Богослов, который стремится к богословию, как бы выше всех, в отличие от других евангелистов Николай Савченко, иерей храма святителя Петра, митрополита Московского, в Санкт-Петербурге

В чём помогает икона Иоанна Богослова?

Иоанн Богослов — единственный апостол, который дожил до старости и умер, не будучи мученически убиенным. Все остальные апостолы бесстрашно проповедовали, и кого-то из них побили камнями, кого-то распяли на кресте, кого-то зарубили. А он единственный дожил до глубокой-глубокой старости. Поэтому Иоанн Богослов ассоциируется с умудрённостью, почтенной старостью и заслуженным благополучием. Верующие люди знают, что молитва у иконы апостола Иоанна помогает справиться с проблемами со здоровьем.

Откровение Иоанна Богослова: что сбылось?

Самое главное Откровение Иоанна Богослова ещё известно как Апокалипсис. Оно чрезвычайно глубокое, грозное и загадочное. По этой причине его не читают в храмах, чтобы не вызывать какие-то чрезмерные опасения, страхи или споры. Там описаны видения Иоанна Богослова, очень интересные и своеобразные. Некоторые из этих событий произошли, некоторые ещё нет. "Тут есть несколько сложностей (в прошедших событиях. — Прим. Лайфа), потому что в православной традиции не принято однозначно толковать Апокалипсис, потому что, действительно, некоторые события в нём относятся к уже прошедшим и даже на момент написания Иоанном Богословом уже считались прошедшими. Но Иоанн не говорил об этом чётко, прямо, и это только такие предположения", — рассказал иерей Николай.

Достаточно мало в святоотеческой литературе есть таких толкований на Апокалипсис Иоанна Богослова. Мало в сравнении с другими книгами Нового Завета или Евангелия. Известное толкование Андрея Критского на Апокалипсис, где он тоже достаточно тонко, не настаивая на своих каких-то выводах, не углубляясь в какую-то чрезмерную чёткость и давая возможность для разных других толкований, больше говорит о духовном значении, о каких-то опасностях, нежели о том, что каждое слово значит по его мнению Николай Савченко, иерей храма святителя Петра, митрополита Московского, в Санкт-Петербурге

В Апокалипсисе Иоанна Богослова много достаточно грозных упоминаний, которые могут быть истолкованы и немножко в духовном ключе. Некоторые могут видеть аллегории. "Звезда Полынь — это Чернобыль. Это уже известно. Некоторые видят в образах Апокалипсиса космические корабли. Тем более там есть такие удивительные фразеологизмы, которые совершенно не подходят для первого столетия нашей эры, ближе подходят для какой-то космической даже эры. Но это всё некая удивительная загадка", — заметил Николай Савченко.

Что нельзя делать в день Иоанна Богослова?