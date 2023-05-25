"Наши отношения были вопреки": Киркоров честно признался в чувствах к падчерице в день рождения Орбакайте
Сегодня своё 52-летие празднует заслуженная артистка РФ Кристина Орбакайте. В честь такого события Филипп Киркоров сделал бывшей названной дочери подарок, которая та никогда не забудет.
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В день рождения принято получать подарки, читать милые поздравления. Всем знакомо чувство торжества, когда этот день превращается в настоящий праздник. По-настоящему таким праздник вышел у Кристины Обракайте, потому что бывший отчим Филипп Киркоров поздравил заслуженную артистку РФ особым образом и признался в чувствах.
Мы уже привыкли, что Филипп Бедросович персона эпатажная, любящая привлекать к себе внимание не только яркими нарядами на шоу "Маска", но и выкрутасами. В день рождения своей бывшей падчерицы Киркоров решил сбросить маску с себя и признаться. Прямо рассказать обо всём, что лежало у него на душе. Не скрывая больше своей любви к Орбакайте, Филипп рассказал обо всём в огромном поздравлении. На всю страну Киркоров отрёкся и сказал, что больше Кристина ему не падчерица и не просто знакомая. Неужели, раз с Примадонной не получилось, артист решил попробовать закрутить роман с её дочерью?
Как по-особенному Филипп Киркоров поздравил Кристину Орбакайте с днём рождения? Фото © ТАСС / Артём Геодакян
Но на деле всё прозаичнее. "Была падчерицей, стала другом". Именно так назвал Орбакайте Киркоров, когда писал поздравление знакомой на её день рождения.
"И наше знакомство, и наши отношения всегда были вопреки. Была падчерицей, а стала большим другом. Жизнь тебе много раз предлагала вариант отдыха в тени — места, о котором мечтают многие, места, куда многие стремятся. Но есть два типа людей: те, кто, идя по дороге, высматривают тень, и те, кто из тени смотрит на горизонт в поисках своей дороги. Ты могла быть просто звёздным ребёнком, но нет, уже в детстве ты показала себя большой актрисой — редкий случай, когда в этом мнении сошлись все: и зрители, и критики, и твои великие партнёры по экрану".
Киркоров поздравил Орбакайте и высказал, что на самом деле к ней чувствует. Фото © orbakaite.ru
Филипп вообще написал очень большое и трогательное поздравление, в котором развеял мысли хейтеров, будто только благодаря славе Аллы Пугачёвой — известной мамочки — Кристина пробилась в шоубиз. "Тебе было недостаточно всеобщего признания, и ты пошла по новому пути, где тебя ждали упрёки и злые слова тех, кто стоял на обочине этой дороги. Грязь этого пути к тебе так и не пристала. Ты не смотрела по сторонам, ты не слушала "лжепутеводов", ты шла с каждым днём всё более уверенной походкой".
И закончил своё поздравление Филипп Киркоров трогательными словами о стойкости Орбакайте, её таланте и пожелал всяческих успехов и дальше. "Дорога кино, театра, музыки, стиля и моды, дорога матери и жены, дорога женщины…. Чего я желаю тебе? Какие бы пути тебя ни ждали дальше, куда бы ни вели, пусть они всегда ведут к дому, и ты никогда не переставай по этим дорогам идти. С днём рождения!"