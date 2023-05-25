5 ужасных причёсок из СССР, за которые стыдно и через 30, и через 100 лет

Что было модным в прошлом, сегодня может вызывать лишь удивление и отвращение. Некоторые крайне популярные причёски из СССР сегодня стали символом безвкусицы и ужасного стиля. Клеймом старомодности. Давайте вместе посмеёмся над "красивыми" и крайне “интересными” советскими причёсками, о которых мы забыли, как о страшном сне.

Советская причёска бабетта

Невероятные причёски из СССР, о которых мы забыли, как о страшном сне. Брижит Бардо на обложке журнала, 1965 год. Фото © ТАСС

Когда мы говорим о причёсках из СССР, одна из первых, которая приходит на ум, — это бабетта. Она превращала женщин в инопланетян с гигантскими волосатыми шарами на голове. Характерными элементами этой укладки были огромный начёс на макушке и косая гладкая чёлка. Бабетта попала в СССР в 60-х, когда модницы решили перенять стиль Брижит Бардо. Но не разобрались до конца, и получилось… Что получилось

Гарсон — популярная стрижка в СССР

Как мода в СССР приводила к созданию ужасных причёсок. Фото © ТАСС / Вера Грушкина

Эта стрижка была популярна в СССР в 60–70-е годы. Она заключалась в том, чтобы сделать волосы как можно короче. Результат? Женщины выглядели как мальчики. Конечно, в некоторых случаях такой образ может быть очень стильным, но в СССР он смотрелся неестественно и был не к лицу большинству женщин.

Популярное у советских гражданок объёмное каре

Примеры самых нелепых причёсок из прошлого, которые вызывают удивление. Фото © ТАСС / Алешкевич В.

Объёмное каре — это ещё одна причёска из СССР, которую лучше забыть, как страшный сон. Сейчас такая укладка может вызвать разве что смех и ассоциации с клоунским париком, но в 60-х годах прошлого века девушки были рады сделать волосы как можно объёмнее и выглядеть как какие-то грибы, причём явно несъедобные. Одна из самых нелепых причёсок того времени. Слава богу, сегодня можно легко обойтись без такого объёма.

Ужасная химическая завивка из Советского Союза

Какие причёски из СССР стали символом безвкусицы и ужасного стиля. Кадр © "Карнавал". Режиссёр Татьяна Лиознова, сценаристы: Татьяна Лиознова, Анна Родионова / "Кинопоиск"

Великая и ужасная химия, также известная как взрыв на макаронной фабрике. В 70-х, когда случился пик популярности такой причёски, в парикмахерских стояли очереди на завивку. Проблема в том, что после парикмахерской советские девушки чаще всего не знали, что им теперь делать с новообретёнными кучеряшками. Поэтому выглядело всё это весьма… своеобразно.

Аврора — самая популярная причёска в СССР

5 ужасных причёсок из СССР, которые вызывают отвращение. Фото © ТАСС / Зотин Игорь, Хамельянин Геннадий

Ближе к 80-м советские женщины начали копировать стиль американских актрис и одной из модных причёсок того времени была аврора. Однако она выглядела нелепо из-за огромного объёма и косой гладкой чёлки. На голове образовывалась огромная гребешковая форма, которая была далека от естественной красоты. Более того, для того чтобы "улучшить" образ, женщины делали начёсы и химическую завивку, что сильно повреждало их волосы. Неудивительно, что эта причёска уже давно вышла из моды.