Беспощадные стервы: 5 имён женщин с самым жестоким характером

Когда мы даём имя ребёнку, то вместе с ним закладываем и частично его будущий характер. Не всегда красивое звучание несёт в себе позитивные и нежные черты. Порой можно жестоко ошибиться. Ясновидящая Кажетта назвала четыре женских имени, носящие которые девушки — настоящие стервы.

1. Имя Алла

Для Аллы обижать окружающих — это спорт и развлечение. Фото © Shutterstock

Алла просто не выносит критики в свой адрес, а ещё больше не терпит лжи. Любое неосторожное слово, обращённое к ней, может вызвать желание наказать обидчика. И на одних лишь мыслях женщина не остановится. Месть для неё всё равно что спорт. Иногда для неё даже нет причины. Таким образом носительница имени Алла развлекается. Причём жертва может ничего ей и не сделать. Девушке достаточно интуитивно кого-то невзлюбить. И всё. От её гнева человеку не уйти. Алла мечтает властвовать и контролировать каждого человека и ситуацию, а для достижения своих целей не пожалеет сил. Но не всё так плохо. Также девушки с этим именем — самые чувственные и сексуальные особы.

2. Девушки с именем Елизавета

Елизаветы очень двуличны и любят распускать слухи. Фото © Freepik

Достоинств у Елизавет немало, но, к сожалению, и недостатками они не обделены. Носительницы данного имени часто бывают двуличными. Любят посплетничать за чужой спиной, хотя при вас будут говорить совсем другое. Последствия их длинного языка частенько приводят к непредсказуемым последствиям с неприятным концом. Они причиняют людям боль своим поведением. И при этом совесть их абсолютно чиста. Елизаветы — личности сложные, со множеством граней. Они могут как помогать людям, так и вредить. Причём довольно сильно. Женщины с этим именем умеют отлично лгать и манипулировать другими, жертвовать кем-либо для достижения целей — для них в порядке вещей. А также нередко в личных отношениях от них не стоит ждать верности.

3. Женское имя Екатерина

Екатерины обожают критиковать и пытаются делать это тактично. Фото © Freepik

Носительницы имени Екатерина — интроверты и труженицы. Да и в целом характер у них неплохой. Вот только есть одно "но". От природы эти особы очень честные и критичные, чем могут тяжело ранить других. Порой их честность граничит с жестокостью. При том что Екатерины личности добрые и всем желают только лучшего, не указывать на чужие недостатки просто не могут. А сообщать о них с должным тактом обладательницы имени Катя не умеют. Вот и получается, что они обижают окружающих, даже когда сами этого не хотят.

4. Имя Яна

Яны эгоистичны и прямолинейны — и другим это нравится не всегда. Фото © Shutterstock