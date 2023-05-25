7-й день лунного календаря: Что можно и что нельзя делать 25 мая

Народ 25 мая отмечает Епифанов день, ещё его называют Рябиновка. В Церкви в этот день вспоминают святого Епифания Кипрского. Он прославился двумя вещами. Отец Епифаний обличил немало ересей, а также обладал способностью отгонять нечисть. Наши предки в эту дату всегда посещали церковь и просили святого об избавлении от всякого зла. Также в 2023 году на 25 мая выпадает праздник Вознесения Господня, один из двунадесятых великих торжеств. Оно посвящено вознесению Иисуса Христа на небеса.

Чего ждать от седьмых лунных суток 25 мая 2023 года?

Что будет 25 мая 2023 года, в седьмые лунные сутки? Фото © Freepik / prostooleh

В 08:28 утра 25 мая начались седьмые лунные сутки. Сегодня правит стихия Воздуха. А потому надо быть осторожными со словами. Они имеют особую власть: каждый раз достигают цели, а их сила многократно увеличивается. И не важно, добрые это были слова или злые, услышано будет каждое. Позитивные фразы имеют благоприятные последствия для обоих участников беседы. А вот от плохих, соответственно, ничего хорошего ждать не стоит. Последствия могут произойти не сразу, но обязательно настигнут всех собеседников, так что расслабляться не надо.

Также в седьмой лунный день будут частые и довольно сильные перепады настроения. В четверг, 25 мая, старайтесь держать себя в руках. Обращать внимание на слова других в свой адрес тоже не стоит. В конце концов, можно сорваться на ни в чём не повинном человеке.

Седьмой лунный день — 25 мая 2023 года: что можно делать?

Что можно делать в седьмой лунный день — 25 мая 2023 года? Фото © Shutterstock

Сегодня отмечаются Вознесение Господне и Рябиновка. Подробно рассказываем, что можно делать в эти праздники, а что сделать необходимо, чтобы правильно прожить этот четверг. Сегодня, 25 мая, стоит посетить церковь.

В этот день надо просить Бога о благополучии и крепком здоровье.

Раньше на праздник пекли блины и хлеб и угощали ими гостей, незнакомцев и нищих. Соответственно, приглашали к себе гостей, да и сами могли сходить, но обязательно с подарком.

Считается, что 25 мая роса обладает особой целебной силой, поэтому в старину люди рано утром выходили на улицу, чтобы её насобирать. То же самое касается и трав.

Ещё одной приметой, сулящей счастье, было ношение красной одежды.

Согласно народной примете, на Рябиновку у дома надо посадить рябиновое дерево. Оно защитит жилище от пожара, молнии, злых духов и сглаза.

Седьмые лунные сутки — идеальное время для творческих людей. Актёрам, певцам, писателям и поэтам можно смело вступать в брак.

Также это время, чтобы помянуть родных и близких, почтить их память. Разрешается посетить кладбище, но только до захода солнца.

Можно 25-го числа, в четверг, заниматься бытом: делать уборку, сажать растения, но не переусердствовать с этим.

Что нельзя делать 25 мая 2023 года, в седьмой лунный день

Что нельзя делать в седьмой лунный день — 25 мая 2023 года? Фото © Shutterstock

Какие запреты существовали на Епифанов день? А также что нельзя делать в день Вознесения Господня? Рассказываем. В праздник Вознесения запрещено ссориться, скандалить, ревновать — это негативно отразится на вашей жизни.

Запрещено отказывать в подаянии. Считается, что за ликом нищего может скрываться Иисус Христос.

Категорически нельзя выбрасывать мусор, выливать нечистоты и даже плеваться. Это может принести в жизнь черноту и негатив.

Запрещено в этот день жаловаться на жизнь и свои проблемы, так как может стать только хуже.

Не стоит 25 мая и делать заготовки на зиму. Они все испортятся. Считалось, что это проделки нечистой силы.

Физическим трудом заниматься тоже не следует, как и брать на себя слишком много обязанностей.

На Рябиновку считалось плохой приметой оставлять остатки еды в тарелке, так как нечисть могла устроить неприятности и хаос в доме.