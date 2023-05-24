Что модно летом-2023: Топ-7 женских стрижек, которые популярны в этом сезоне

Приближается лето, жара и отдых. Самое время обновить образ и доставить себе удовольствие. Способов существует масса. И новая причёска — один из них. Вот несколько советов, какую модную стрижку сделать летом 2023-го, чтобы оставаться в тренде.

1. Модная короткая женская стрижка ёжик

Экстремальный ёжик — очень модная женская стрижка в 2023 году. Фото © Getty Images

Ультракороткие стрижки этим летом весьма популярны. Одной из таких является ёжик. Это очень практичная и красивая причёска. И пусть столь смелый образ вас не пугает. Выглядит женственно и романтично. А если девушка умеет правильно выстроить свой стиль, то смотреться она будет гармонично. Советуем всем любителям коротких волос. Рискните!

2. Гаврош — модная стрижка 2023

Стильная женская стрижка на короткие волосы гаврош. Фото © Freepik / cookie-studio

Летом 2023-го эта модная стрижка популярна в разных вариациях: и на короткие волосы, и на средние. Отлично подходит для девушек с немного бунтарским характером. Эта красивая причёска отлично подчёркивает скулы и шею, а удлинённые линии делают образ немного резким, но не менее элегантным. Стильная стрижка на средние волосы придаст объём волосам. Дополнить причёску можно мелированными прядями или ярким окрашиванием.

3. Стильная стрижка на короткие волосы пикси

Какие женские модные стрижки 2023 года имеют омолаживающий эффект? Фото © Shutterstock

Это ещё одна универсальная стрижка лета-2023. Она подходит женщинам практически любого возраста и может быть в разных вариациях, любая из которых освежит и сделает вас притягательной, красивой и модной. Это короткая женская стрижка, может быть с чёлкой набок или ультракороткой — на ваш выбор. В любом случае получится красивая причёска, которая остаётся в трендах уже не первый год. Причин сделать себе пикси много, но главная в том, что она способна заставить свою обладательницу выглядеть моложе. Рекомендуем.

4. Каре — модная стрижка на средние и короткие волосы

Модные стрижки 2023: каре короткое и каре асимметричное. Фото © Freepik / lookstudio

В 2023 году в моде короткое и асимметричное каре. И то и другое выглядит потрясающе. Короткое каре смотрится так же, как и классическое, но его длина не превышает уровень мочки уха. Эта модная стрижка может быть как без чёлки, так и с нею. Идеально подойдёт вариант с чёлкой-шторкой или прямой. Не менее востребовано и асимметричное каре — оно популярно и среди молодых и дам постарше. Пряди такого варианта каре разной длины: одна сторона, как правило, доходит до мочки уха, а вторая короче. Чёлку лучше не делать, тогда асимметричность будет ярче. А образ — интереснее.

5. Красивая женская стрижка на длинные волосы каскад

Модные стрижки 2023 на средние волосы. Фото © Freepik / drobotdean

Каскад — одна из самых модных стрижек 2023 года. Она идеально подойдёт волосам как средним, так и длинным. Из-за рваного края создаётся лёгкий, но при этом дерзкий образ. Сами волосы выглядят объёмнее. А летнее солнышко, высвечивая пряди, делает причёску интереснее. Особенно эта модная стрижка идёт девушкам с ровными волосами, а вот обладательницам кудряшек лучше поостеречься — вид получится немного небрежный.

6. Естественные кудри — лучшая причёска на выпускной

Какие модные стрижки в 2023 году есть для кудрявых волос? Фото © Freepik / cookie-studio

Вот и настало время красавиц с кудряшками. Кудри, как никогда, в моде в 2023 году. Если у вас есть собственные, поздравляем. А вот тем, кому не так повезло, советуем делать максимально естественные. Мелкая химия под афро не подойдёт. Ограничений для длины нет никаких. Это уж как вам больше нравится. Кстати, это не только модная стрижка 2023 года, но и отличный вариант причёски на выпускной.