Астролог рассказала, как даже в зрелом возрасте найти своё призвание

Вопрос самореализации и профессиональной ориентации является одним из самых важных для людей. Иногда человек даже в зрелом возрасте, пытаясь найти своё призвание, решает кардинально поменять жизнь. При этом главный вопрос, который возникает в таком случае, стану ли я счастливее с новой профессией. Ответ на него помогут найти несколько методов, один из которых — карта рождения. Подробнее о ней рассказала астролог, практик-эзотерик, наставник и куратор программ развития личности Людмила Белоусова.

Она отметила, что карта рождения является уникальным программным кодом, который описывает внутренние сценарии поведения и архитектуру циклов внешних событий. При этом положения некоторых показателей помогут найти тип организации, в которой человеку лучше работать. Кроме того, они позволяют выбрать благоприятный момент для смены деятельности.

"Астрологам очень откликается "классификация профессий" профессора Климова, которая сводится к набору из шести объектов труда: человек, техника, живая природа, неживая природа, знаковая система, художественный образ", — отметила Белоусова в беседе с РИА ФАН.

Она добавила, что если человек выбирает профессию, которая не соответствует по объекту труда его темпераменту, то он обрекает себя на мучения и может получить профессиональное выгорание и проблемы со здоровьем.

"Очень неплохо для человека своевременно узнать, что наиболее перспективным для него будет всё же остаться частью системы, корпорации или госслужбы. Нужно лишь скорректировать внешние факторы: перевестись в другой отдел, получить дополнительное образование и сменить компанию и выстроить свой режим дня, чтобы рутина превратилась из обузы в опору", — добавила эксперт.