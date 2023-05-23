Только у избранных окажутся эти редкие элементы личности, которые в фэншуй помогают много зарабатывать

По словам Богдановой, в искусстве фэншуй существует десять элементов. И каждому человеку соответствует один из них. Узнать, какой принадлежит именно вам, намного проще, чем кажется на первый взгляд. Для этого в Сети есть специальный онлайн-калькулятор, куда надо ввести дату, время и место своего рождения.

Как зарабатывать при помощи фэншуй? Фото © Shutterstock

Те, кто относится к Дереву Ян, нуждаются в уверенности в собственных силах. Только с нею они способны добиться успеха. "Окружайте себя успешными людьми, следите за своим внешним видом, излучайте статусность и живите так, как будто вы уже богатый человек", — дала совет астролог.

Личности, кому соответствует Дерево Инь, обладают хитрым умом и обаянием. Им легко даётся налаживание контактов почти с любым человеком, а также они имеют способность избегать прямого противостояния. Это весьма полезное умение. Юлия советует таким людям за счёт своих талантов подпускать ближе только нужных людей.

Представители Огня Ян обладают уникальным качеством — нужные им вещи притягиваются сами собой. Всё, что им для этого нужно, — принимать активное участие в делах, при этом делясь с другими своими идеями и оптимизмом. Тогда старания обязательно будут признаны благодарной публикой. А вот люди Огня Инь весьма успешны в финансовых вопросах. Правда, для этого им нужен чётко сформулированный план, в котором следует обозначить конкретные шаги и сроки достижения цели, а также чёткое выполнение каждого его пункта.

Как узнать свой элемент личности? Фото © Shutterstock

Не меньший успех ждёт и тех, кому соответствует элемент Земля Ян. Этот денежный символ приносит финансовое благополучие. Но есть и негативная сторона: в процессе поиска себя таких людей ожидает трагедия. А вот у личностей с противоположной энергией Инь всё наоборот. "Положительная черта людей Земли Инь — умение копить и приумножать. А значит, со временем они своего добьются. Надо лишь изучать вопрос инвестиций и вкладывать деньги", — рассказывает эксперт.

Обрести финансовое благополучие людям, чей символ Металл Инь, можно через общение и помощь окружающим. За счёт активных социальных контактов они смогут обрести нужные знакомства и добиться своих целей. А вот личности Металла Ян свои задачи решают иначе. Это довольно жестокие и принципиальные от природы люди, которые не прочь пройтись по головам, чтобы добиться своего. И получается это у них довольно легко.

Как добиться финансового благополучия людям разных элементов фэншуй? Фото © Shutterstock

У обладателей элемента Вода Ян тоже есть природная предрасположенность к большому заработку. Им эксперт советует учиться и на полную использовать свои таланты. Однако отдыхать не менее важно.

В разговоре с "Москвой-24" обратила внимание эксперт Юлия Богданова и на особенности людей Воды Инь. Таким персонам стоит положиться на собственную интуицию. С её помощью они смогут многого добиться. "Надо больше доверять ей. К тому же стоит пользоваться тем, что окружающим нравятся ваши идеи и загадочность", — сказала специалист по китайской астрологии и фэншуй.