Модные стрижки для женщин 50+, чтобы выглядеть молодо и стильно

Выглядеть модно и стильно можно в любом возрасте. Для этого нужно совсем немного: правильно и со вкусом одеваться, хорошо подбирать обувь, делать подходящую стрижку и чувствовать себя молодой в душе. С одним из этих пунктов мы сегодня попытаемся помочь. Представляем вашему вниманию топ-10 стрижек, с которыми любая женщина за 50 будет выглядеть моложе своих лет.

1. Женская стрижка боб

Какие стрижки больше всего идут женщинам после 50? Стрижки боб и каре. Фото © Shutterstock, © Freepik

Одна из самых модных и универсальных стрижек — боб. Она находится в трендах уже несколько лет. И на то есть свои причины. Во-первых, эта причёска подходит сразу нескольким типам лица. Во-вторых, имеет массу вариаций, среди которых всегда можно подобрать ту, что подойдёт именно вам. Это и классический боб с чёлкой или без неё, и многослойный боб, и волнистый, а также другие. Выбирайте то, что придётся по душе.

2. Женская стрижка каре

Каре не менее востребовано и модно уже не первый год. За ним легко ухаживать, да и смотрится оно просто потрясающе. Причём данная стрижка идёт женщинам как в возрасте, так и молодым. Должно быть, поэтому омолаживает красавицу, которая носит такую стрижку. Видов у каре тоже немало: многослойное, градуированное, рваное, есть даже стрижка боб-каре.

3. Женская стрижка гарсон

Какие причёски делают женщину моложе? Стрижки каскад и гарсон. Фото © Freepik, © Freepik

Данная стрижка довольно короткая, поэтому её предпочитают те, чья жизнь наполнена движением. Выглядит она так: на висках и макушке волосы короче, а с середины затылка постепенно удлиняются. Укладывать стрижку не надо, достаточно лишь расчесать, что тоже идёт в копилочку её плюсов. В некоторых вариантах женской стрижки гарсон присутствует косая чёлка. Это очень модная и красивая причёска, способная заставить лишние годы просто исчезнуть.

4. Женская стрижка короткий каскад

Идеально подходит дамам за 60 с тонкими и редкими волосами. Она скроет все недостатки и придаст волосам объём. Стрижка каскад будет отлично смотреться с любым типом лица. Выбор лишь в вариации чёлки, цель которой обозначить плюсы и, соответственно, скрыть минусы.

5. Женская стрижка пикси

Какую стрижку выбрать, чтобы помолодеть? Стрижки пикси и шегги. Фото © Freepik, © Freepik

Ещё один замечательный вариант женской стрижки — пикси. Данная причёска подходит женщинам и в 30, и в 60. Укладывать легко, а на вид элегантно и непринуждённо. И очень молодит свою хозяйку. Стрижка пикси может быть удлинённой, слоистой, классической, можно открыть уши или лоб, добавить косую чёлку. Вариантов масса. И каждый смотрится потрясающе. Пикси скроет широкий лоб, поэтому женщинам с круглой или сердцевидной формой лица подойдёт безупречно.

6. Женская стрижка шегги

Женская стрижка шегги идеально придаёт объём локонам и подходит даже седым волосам, хотя можно сделать блики у корней или ярко окрашенные отдельные пряди. Хотите — носите с короткой чёлкой, а хотите — с длинной. Это более современный вариант. Стрижка шегги подходит женщинам с волнистыми волосами и обладает омолаживающим эффектом.

7. Женская асимметричная стрижка

Какая причёска на средние волосы лучше подходит женщинам после 50? Асимметричная стрижка и аврора. Фото © etsy.com, © pinterest.com

Асимметрия делает вас не только модной, но и отлично молодит, придаёт свежесть образу. Например, постричь волосы сзади короче, чем спереди, или воссоздать перевёрнутый боб. Асимметричная стрижка будет идеально смотреться и на волнистых волосах, и на прямых, и на густых, и на тонких.

8. Женская стрижка аврора

Аврора — стрижка средней длины. Напоминает небольшой художественный беспорядок, но при этом довольно упорядоченный. Она идёт всем без исключения, напоминая немного каскад. Ухаживать за причёской очень просто, а укладка ей и вовсе не требуется.

9. Градуировка

С какой причёской можно выглядеть модно и молодо после 50? Градуировка. Фото © Freepik

Подходит волосам любой длины и густоты. При градуировке пряди срезаются под углом, а локоны компонуются в виде "лесенки". Чудесно подходит женщинам с тонкими волосами, так как создаёт дополнительный объём. При слишком густых, наоборот, поможет проредить пряди. Градуировка выглядит очень женственно и естественно, помогает создать нежный и очаровательный образ.

10. Просто длинные волосы

Ошибочно думать, что женщинам за 50 идут только короткие стрижки, максимум средней длины. Длинные волосы тоже в топе. Главное — правильно их уложить. Небольшие волны — самое то. Это выглядит очень стильно и современно.