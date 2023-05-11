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11 мая, 11:35

Модные стрижки для женщин 50+, чтобы выглядеть молодо и стильно

Женщины прекрасны в любом возрасте. Главное — об этом не забывать. Чтобы и после 50 чувствовать себя молодой и стильной, советуем выбирать правильную стрижку. Собрали модные тенденции специально для вас.

<p>Обложка © <a href="https://ru.freepik.com/free-photo/woman-ongoing-gua-sha-face-procedure_26313141.htm" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Freepik</a></p>

Обложка © Freepik

Выглядеть модно и стильно можно в любом возрасте. Для этого нужно совсем немного: правильно и со вкусом одеваться, хорошо подбирать обувь, делать подходящую стрижку и чувствовать себя молодой в душе. С одним из этих пунктов мы сегодня попытаемся помочь. Представляем вашему вниманию топ-10 стрижек, с которыми любая женщина за 50 будет выглядеть моложе своих лет.

1. Женская стрижка боб

Какие стрижки больше всего идут женщинам после 50? Стрижки боб и каре. Фото © Shutterstock, © Freepik

Какие стрижки больше всего идут женщинам после 50? Стрижки боб и каре. Фото © Shutterstock, © Freepik

Одна из самых модных и универсальных стрижек — боб. Она находится в трендах уже несколько лет. И на то есть свои причины. Во-первых, эта причёска подходит сразу нескольким типам лица. Во-вторых, имеет массу вариаций, среди которых всегда можно подобрать ту, что подойдёт именно вам. Это и классический боб с чёлкой или без неё, и многослойный боб, и волнистый, а также другие. Выбирайте то, что придётся по душе.

2. Женская стрижка каре

Каре не менее востребовано и модно уже не первый год. За ним легко ухаживать, да и смотрится оно просто потрясающе. Причём данная стрижка идёт женщинам как в возрасте, так и молодым. Должно быть, поэтому омолаживает красавицу, которая носит такую стрижку. Видов у каре тоже немало: многослойное, градуированное, рваное, есть даже стрижка боб-каре.

3. Женская стрижка гарсон

Какие причёски делают женщину моложе? Стрижки каскад и гарсон. Фото © Freepik, © Freepik

Какие причёски делают женщину моложе? Стрижки каскад и гарсон. Фото © Freepik, © Freepik

Данная стрижка довольно короткая, поэтому её предпочитают те, чья жизнь наполнена движением. Выглядит она так: на висках и макушке волосы короче, а с середины затылка постепенно удлиняются. Укладывать стрижку не надо, достаточно лишь расчесать, что тоже идёт в копилочку её плюсов. В некоторых вариантах женской стрижки гарсон присутствует косая чёлка. Это очень модная и красивая причёска, способная заставить лишние годы просто исчезнуть.

4. Женская стрижка короткий каскад

Идеально подходит дамам за 60 с тонкими и редкими волосами. Она скроет все недостатки и придаст волосам объём. Стрижка каскад будет отлично смотреться с любым типом лица. Выбор лишь в вариации чёлки, цель которой обозначить плюсы и, соответственно, скрыть минусы.

5. Женская стрижка пикси

Какую стрижку выбрать, чтобы помолодеть? Стрижки пикси и шегги. Фото © Freepik, © Freepik

Какую стрижку выбрать, чтобы помолодеть? Стрижки пикси и шегги. Фото © Freepik, © Freepik

Ещё один замечательный вариант женской стрижки — пикси. Данная причёска подходит женщинам и в 30, и в 60. Укладывать легко, а на вид элегантно и непринуждённо. И очень молодит свою хозяйку. Стрижка пикси может быть удлинённой, слоистой, классической, можно открыть уши или лоб, добавить косую чёлку. Вариантов масса. И каждый смотрится потрясающе. Пикси скроет широкий лоб, поэтому женщинам с круглой или сердцевидной формой лица подойдёт безупречно.

6. Женская стрижка шегги

Женская стрижка шегги идеально придаёт объём локонам и подходит даже седым волосам, хотя можно сделать блики у корней или ярко окрашенные отдельные пряди. Хотите — носите с короткой чёлкой, а хотите — с длинной. Это более современный вариант. Стрижка шегги подходит женщинам с волнистыми волосами и обладает омолаживающим эффектом.

7. Женская асимметричная стрижка

Какая причёска на средние волосы лучше подходит женщинам после 50? Асимметричная стрижка и аврора. Фото © etsy.com, © pinterest.com

Какая причёска на средние волосы лучше подходит женщинам после 50? Асимметричная стрижка и аврора. Фото © etsy.com, © pinterest.com

Асимметрия делает вас не только модной, но и отлично молодит, придаёт свежесть образу. Например, постричь волосы сзади короче, чем спереди, или воссоздать перевёрнутый боб. Асимметричная стрижка будет идеально смотреться и на волнистых волосах, и на прямых, и на густых, и на тонких.

8. Женская стрижка аврора

Аврора — стрижка средней длины. Напоминает небольшой художественный беспорядок, но при этом довольно упорядоченный. Она идёт всем без исключения, напоминая немного каскад. Ухаживать за причёской очень просто, а укладка ей и вовсе не требуется.

9. Градуировка

С какой причёской можно выглядеть модно и молодо после 50? Градуировка. Фото © Freepik

С какой причёской можно выглядеть модно и молодо после 50? Градуировка. Фото © Freepik

Подходит волосам любой длины и густоты. При градуировке пряди срезаются под углом, а локоны компонуются в виде "лесенки". Чудесно подходит женщинам с тонкими волосами, так как создаёт дополнительный объём. При слишком густых, наоборот, поможет проредить пряди. Градуировка выглядит очень женственно и естественно, помогает создать нежный и очаровательный образ.

10. Просто длинные волосы

Ошибочно думать, что женщинам за 50 идут только короткие стрижки, максимум средней длины. Длинные волосы тоже в топе. Главное — правильно их уложить. Небольшие волны — самое то. Это выглядит очень стильно и современно.

Ранее Лайф рассказывал, как выбрать модную стрижку в зависимости от формы лица. По словам эксперта, верно подобранная причёска может сделать вас в разы привлекательнее — и наоборот. Какие стрижки следует выбрать человеку в зависимости от его внешности?

10 отвратительных стрижек, глядя на которые понимаешь, что даже лысым лучше, чем так

10 отвратительных стрижек, глядя на которые понимаешь, что даже лысым лучше, чем так

Екатерина Селиванова
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