Модные стрижки для женщин 50+, чтобы выглядеть молодо и стильно
Женщины прекрасны в любом возрасте. Главное — об этом не забывать. Чтобы и после 50 чувствовать себя молодой и стильной, советуем выбирать правильную стрижку. Собрали модные тенденции специально для вас.
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Выглядеть модно и стильно можно в любом возрасте. Для этого нужно совсем немного: правильно и со вкусом одеваться, хорошо подбирать обувь, делать подходящую стрижку и чувствовать себя молодой в душе. С одним из этих пунктов мы сегодня попытаемся помочь. Представляем вашему вниманию топ-10 стрижек, с которыми любая женщина за 50 будет выглядеть моложе своих лет.
1. Женская стрижка боб
Какие стрижки больше всего идут женщинам после 50? Стрижки боб и каре. Фото © Shutterstock, © Freepik
Одна из самых модных и универсальных стрижек — боб. Она находится в трендах уже несколько лет. И на то есть свои причины. Во-первых, эта причёска подходит сразу нескольким типам лица. Во-вторых, имеет массу вариаций, среди которых всегда можно подобрать ту, что подойдёт именно вам. Это и классический боб с чёлкой или без неё, и многослойный боб, и волнистый, а также другие. Выбирайте то, что придётся по душе.
2. Женская стрижка каре
Каре не менее востребовано и модно уже не первый год. За ним легко ухаживать, да и смотрится оно просто потрясающе. Причём данная стрижка идёт женщинам как в возрасте, так и молодым. Должно быть, поэтому омолаживает красавицу, которая носит такую стрижку. Видов у каре тоже немало: многослойное, градуированное, рваное, есть даже стрижка боб-каре.
3. Женская стрижка гарсон
Данная стрижка довольно короткая, поэтому её предпочитают те, чья жизнь наполнена движением. Выглядит она так: на висках и макушке волосы короче, а с середины затылка постепенно удлиняются. Укладывать стрижку не надо, достаточно лишь расчесать, что тоже идёт в копилочку её плюсов. В некоторых вариантах женской стрижки гарсон присутствует косая чёлка. Это очень модная и красивая причёска, способная заставить лишние годы просто исчезнуть.
4. Женская стрижка короткий каскад
Идеально подходит дамам за 60 с тонкими и редкими волосами. Она скроет все недостатки и придаст волосам объём. Стрижка каскад будет отлично смотреться с любым типом лица. Выбор лишь в вариации чёлки, цель которой обозначить плюсы и, соответственно, скрыть минусы.
5. Женская стрижка пикси
Ещё один замечательный вариант женской стрижки — пикси. Данная причёска подходит женщинам и в 30, и в 60. Укладывать легко, а на вид элегантно и непринуждённо. И очень молодит свою хозяйку. Стрижка пикси может быть удлинённой, слоистой, классической, можно открыть уши или лоб, добавить косую чёлку. Вариантов масса. И каждый смотрится потрясающе. Пикси скроет широкий лоб, поэтому женщинам с круглой или сердцевидной формой лица подойдёт безупречно.
6. Женская стрижка шегги
Женская стрижка шегги идеально придаёт объём локонам и подходит даже седым волосам, хотя можно сделать блики у корней или ярко окрашенные отдельные пряди. Хотите — носите с короткой чёлкой, а хотите — с длинной. Это более современный вариант. Стрижка шегги подходит женщинам с волнистыми волосами и обладает омолаживающим эффектом.
7. Женская асимметричная стрижка
Какая причёска на средние волосы лучше подходит женщинам после 50? Асимметричная стрижка и аврора. Фото © etsy.com, © pinterest.com
Асимметрия делает вас не только модной, но и отлично молодит, придаёт свежесть образу. Например, постричь волосы сзади короче, чем спереди, или воссоздать перевёрнутый боб. Асимметричная стрижка будет идеально смотреться и на волнистых волосах, и на прямых, и на густых, и на тонких.
8. Женская стрижка аврора
Аврора — стрижка средней длины. Напоминает небольшой художественный беспорядок, но при этом довольно упорядоченный. Она идёт всем без исключения, напоминая немного каскад. Ухаживать за причёской очень просто, а укладка ей и вовсе не требуется.
9. Градуировка
С какой причёской можно выглядеть модно и молодо после 50? Градуировка. Фото © Freepik
Подходит волосам любой длины и густоты. При градуировке пряди срезаются под углом, а локоны компонуются в виде "лесенки". Чудесно подходит женщинам с тонкими волосами, так как создаёт дополнительный объём. При слишком густых, наоборот, поможет проредить пряди. Градуировка выглядит очень женственно и естественно, помогает создать нежный и очаровательный образ.
10. Просто длинные волосы
Ошибочно думать, что женщинам за 50 идут только короткие стрижки, максимум средней длины. Длинные волосы тоже в топе. Главное — правильно их уложить. Небольшие волны — самое то. Это выглядит очень стильно и современно.
Ранее Лайф рассказывал, как выбрать модную стрижку в зависимости от формы лица. По словам эксперта, верно подобранная причёска может сделать вас в разы привлекательнее — и наоборот. Какие стрижки следует выбрать человеку в зависимости от его внешности?