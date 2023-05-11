Странные горящие объекты заметили в небе над Японией

В небе над японской префектурой Окинава заметили странные горящие объекты неизвестного происхождения. Об этом сообщает телеканал TBS.

В небе над Японией появились горящие объекты неизвестного происхождения. Видео © Twitter / asahicom

Местные жители увидели объекты вечером 10 мая. Они медленно двигались в небе, оставляя за собой горящий след. Портал Weathernews отмечает, что их траектория была отличной от кометы, а огненный хвост длиннее, чем у метеора.