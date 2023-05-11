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11 мая, 03:44

Странные горящие объекты заметили в небе над Японией

TBS: В небе над Окинавой появились горящие объекты неизвестного происхождения

В небе над японской префектурой Окинава заметили странные горящие объекты неизвестного происхождения. Об этом сообщает телеканал TBS.

В небе над Японией появились горящие объекты неизвестного происхождения. Видео © Twitter / asahicom

Местные жители увидели объекты вечером 10 мая. Они медленно двигались в небе, оставляя за собой горящий след. Портал Weathernews отмечает, что их траектория была отличной от кометы, а огненный хвост длиннее, чем у метеора.

В небе над Тверью радары заметили неизвестный летательный аппарат

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Ранее американский Пентагон рассекретил два случая обнаружения НЛО дронами MQ-9 Reaper. Первый случай произошёл на Ближнем Востоке в 2022 году, второй — в 2023 году где-то в Южной Азии.

Обложка ©

Twitter / asahicom

Юлия Коновалова
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