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2 мая, 19:30

В небе над Тверью радары заметили неизвестный летательный аппарат

SHOT: Радары зафиксировали в небе над Тверью движущийся неизвестный объект

В районе Твери радары зафиксировали неопознанный летающий объект, движущийся в сторону Москвы. По данным телеграм-канала SHOT, был объявлен сигнал "Режим", который подаётся при выявлении воздушного судна-нарушителя.

Данный объект двигался со скоростью около 200 км/ч в сторону Москвы, его высота не установлена. Оперативно были приняты меры реагирования, оповещены ПВО, в воздух был поднят истребитель. Через 20 минут точка исчезла с экрана приборов, после чего сигнал "Режим" сняли.

В Домодедово опровергли сообщения СМИ о сближении самолёта с беспилотником

В Домодедово опровергли сообщения СМИ о сближении самолёта с беспилотником

А несколько дней назад неизвестный беспилотник заметили в небе над Подмосковьем. Воздушное судно сняли над Серпуховом, то есть к югу от Москвы.

Обложка ©

unsplash

Оксана Попова
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