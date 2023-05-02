В небе над Тверью радары заметили неизвестный летательный аппарат

В районе Твери радары зафиксировали неопознанный летающий объект, движущийся в сторону Москвы. По данным телеграм-канала SHOT, был объявлен сигнал "Режим", который подаётся при выявлении воздушного судна-нарушителя.

Данный объект двигался со скоростью около 200 км/ч в сторону Москвы, его высота не установлена. Оперативно были приняты меры реагирования, оповещены ПВО, в воздух был поднят истребитель. Через 20 минут точка исчезла с экрана приборов, после чего сигнал "Режим" сняли.