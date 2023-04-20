Пентагон рассекретил видео с НЛО, и это не похоже на китайские аэростаты

Американские военные беспилотники MQ-9 Reaper дважды за последнее время засекли появление в небе неопознанных летательных объектов — на Ближнем Востоке и в Южной Азии. Об этом заявил директор управления Министерства обороны США по изучению аномальных явлений Шон Киркпатрик на слушаниях в комитете по делам вооружённых сил Сената Конгресса.

Пролёт неизвестного сферического объекта. Кадр из обнародованного в Конгрессе США видео

"Я хочу рассказать вам о двух случаях, которые мы рассекретили в последнее время", — сообщил Киркпатрик.

Неизвестный объект, зафиксированный Пентагоном. Кадр из обнародованного в Конгрессе США видео

Он рассказал, что первый случай произошёл на Ближнем Востоке в 2022 году. В доказательство своих слов представитель Пентагона показал короткую видеозапись, которую сделал дрон MQ-9 Reaper. На запечатлённых кадрах видно, как большой сферический объект, предположительно, имеющий металлическую оболочку, летит на высокой скорости. Спустя всего пару секунд запись обрывается. Также Киркпатрик продемонстрировал кадры другого НЛО сферической формы, сделанные в 2023 году где-то в Южной Азии. Как отметил представитель Пентагона, за объектом можно увидеть конденсационный след.

Киркпатрик отметил, что сейчас специалисты его управления изучают все сообщения, которые поступают о схожих явлениях. Как правило, это объекты шириной от 1 до 4 метров, серебряные, полупрозрачные или металлические на вид. Преимущественно они летают на высоте 3–9 тысяч метров со скоростью до одного маха. За объектами, как правило, не замечены тепловые выбросы. По словам Киркпатрика, версии происхождения этих объектов разные: от прорывных технологий неприятеля США до внеземных технологий.