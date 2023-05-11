Летний дресс-код: Как одеваться в жару, чтобы не получить тепловой удар

Популярное утверждение о том, что в жару лучше не носить чёрное, не миф. Вещи тёмных оттенков действительно активно поглощают солнечные лучи и могут привести к перегреву организма, сообщила РИАМО старший терапевт клиники АО "Медицина" Олеся Савельева.

"Цвет вещей может влиять на теплопередачу в зависимости от его способности поглощать или отражать свет и тепло. Например, чёрный или тёмно-синий поглощают солнечные лучи и тепло", — сказала Савельева и уточнила, что светлые оттенки, напротив, могут помочь сохранить прохладу.

В знойную погоду лучше всего носить одежду белого и бежевого цвета или любые другие светлые оттенки. При этом на материал вещи тоже стоит обратить внимание — он должен быть натуральным (хлопок, лён или шёлк), а сам фасон — свободным.

"Чтобы не нарушать процесс терморегуляции, лучше воздержаться и от применения дезодорантов, так как потоотделение способствует охлаждению организма человека. от нанесения декоративных косметических и тональных кремов, так как они могут привести к перегреву кожи", — добавила терапевт.

По словам Савельевой, несоблюдение этих правил может привести к тепловому удару. Его основные симптомы — головокружение, тошнота, головная боль, температура, учащение пульса, повышение давления и прочие.