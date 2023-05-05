Жара и волны тепла накроют европейскую часть России в ближайшие месяцы

В ближайшие месяцы европейскую часть России и Урал накроют жаркое солнце и волны тепла. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Синоптик объяснил, что речь идёт о периодах, когда температура значительно выше климатической нормы на протяжении нескольких дней подряд. По его словам, в наступающем сезоне волны жары будут ещё чаще, чем обычно.

"Будут частые антициклоны, это значит, что облаков мало, солнечная энергия достигает максимального развития. <…> В этом году ожидается очень жаркое солнце, потому что будет часто антициклональная погода", — сказал метеоролог журналистам на пресс-конференции в Москве.