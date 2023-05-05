Жара и волны тепла накроют европейскую часть России в ближайшие месяцы
Вильфанд спрогнозировал жаркое солнце и волны тепла в европейской части России
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В ближайшие месяцы европейскую часть России и Урал накроют жаркое солнце и волны тепла. Об этом предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Синоптик объяснил, что речь идёт о периодах, когда температура значительно выше климатической нормы на протяжении нескольких дней подряд. По его словам, в наступающем сезоне волны жары будут ещё чаще, чем обычно.
"Будут частые антициклоны, это значит, что облаков мало, солнечная энергия достигает максимального развития. <…> В этом году ожидается очень жаркое солнце, потому что будет часто антициклональная погода", — сказал метеоролог журналистам на пресс-конференции в Москве.
Кстати, ранее Лайф рассказывал, что синоптики проанализировали количество солнечных дней в апреле в Москве — и результаты удивили. Солнце в прошлом месяце радовало жителей и гостей столицы тёплыми лучами почти в два раза больше нормы.