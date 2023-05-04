Заморозки и снег: В Московский регион возвращается зима

В предстоящие выходные жителей Московского региона ожидают ночные морозы до двух-пяти градусов и дневной холод, а также возможен снег и временный снежный покров. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"6 мая ночная температура будет от ноля до плюс двух градусов, а в Новой Москве и по области — до минус двух градусов. Днём будет всего-навсего 5–7 градусов тепла. Очень холодная погода. В ночь на воскресенье прогнозируется ноль — минус два градуса в Москве, а в Новой Москве и по области — даже до минус пяти градусов. Днём будет плюс 7–9 градусов", — сказал метеоролог.

В субботу велика вероятность мокрого снега, а в воскресенье может установиться снежный покров, хотя и ненадолго. По словам Вильфанда, это редкий случай, когда в мае Москву и область ждёт по-зимнему неприятная погода. Температурный режим в этот период окажется ниже нормы на 7–8 градусов.