КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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4 мая, 13:03

Заморозки и снег: В Московский регион возвращается зима

Московский регион ждут заморозки до минус 5 градусов и снег

В предстоящие выходные жителей Московского региона ожидают ночные морозы до двух-пяти градусов и дневной холод, а также возможен снег и временный снежный покров. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"6 мая ночная температура будет от ноля до плюс двух градусов, а в Новой Москве и по области — до минус двух градусов. Днём будет всего-навсего 5–7 градусов тепла. Очень холодная погода. В ночь на воскресенье прогнозируется ноль — минус два градуса в Москве, а в Новой Москве и по области — даже до минус пяти градусов. Днём будет плюс 7–9 градусов", — сказал метеоролог.

В субботу велика вероятность мокрого снега, а в воскресенье может установиться снежный покров, хотя и ненадолго. По словам Вильфанда, это редкий случай, когда в мае Москву и область ждёт по-зимнему неприятная погода. Температурный режим в этот период окажется ниже нормы на 7–8 градусов.

Названы города, где 9 Мая будет по-летнему тепло

Названы города, где 9 Мая будет по-летнему тепло

Ранее сообщалось, что в майские праздники больше половины россиян предпочли продолжить работу и не отвлекаться на отдых.

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ТАСС / Сергей Савостьянов

Татьяна Миссуми
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